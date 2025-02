Tik Tok preplavile šale o Sanjskem moškem Hrvaške: Oprosti, kdaj si rojen?

Na VOYO spremljamo najnovejšo sezono hrvaške različice priljubljenega šova, kjer pa je to sezono očitno zelo pomembno, kdaj si rojen in kaj si po horoskopu. 'Oprosti, kdaj si se rodil?' je vprašanje, ki ga je ena bolj atraktivnih tekmovalk šova postavila sanjskemi moškemu Šimetu, ta pa ji je odvrnil 'Mislim, da to ni tako pomembno.', na kar je ona odgovorila 'Povej mi vseeno.'.

Kratek pogovor, ki je zaznamoval letošnjo sezono je tisti, po katerem si bomo sezono zagotovo tudi zapomnili.

Prav iz tega stavka so nastali različni videi na Tik Toku, ki se iz njega norčujejo, no eden od gledalcev pa se je odločil, da si bo cel dialog kar vtetoviral. Tudi eden od zagrebških klubov je izjavo 'Oprosti, kdaj si rojen?' uporabil v svojem glasbenem miksu in k temu na velik zaslon dodal še video iz šova.

Bojana, tekmovalka, ki je sicer že izpadla, in je bila med dekleti najstarejša (stara je bila 36 let), je ob teh pogovorih zavijala z očmi. "Kakšen moški vpraša žensko, kaj je po horoskopu? Je to res nekaj, kar vprašaš takoj na začetku pogovora?" Ker tudi Šime in Miloš rada sprašujeta dekleta, kdaj so rojena.

Najbolj zabavni Tik Toki o Sanjskem moškem Hrvaške