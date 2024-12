Tildi Swinton častni zlati medved za življenjsko delo

"Razpon Tilde Swinton je osupljiv. V film prinaša toliko človečnosti, sočutja, inteligence, humorja in sloga ter s svojim delom širi naše predstave o svetu. Tilda je eden naših sodobnih filmskih idolov in je že dolgo del berlinalske družine. Še posebej smo veseli, da lahko Tildi Swinton podelimo častnega zlatega medveda," je Berlinale v sporočilu za javnost navedel besede direktorice Tricie Tuttle .

Swinton je v odzivu povedala, da je bil Berlinale prvi filmski festival, ki ga je obiskala. To je bilo leta 1986 s filmom Caravaggio v režiji Dereka Jarmana, kar je sicer njen prvi film. "To je bil moj vstop v svet, v katerem sem doslej ustvarjala svoje življenjsko delo - svet mednarodnega filmskega ustvarjanja - in nikoli nisem pozabila, kaj mu dolgujem. Da mi je ta poseben festival izkazal čast, me globoko gane. Privilegij in v zadovoljstvo mi bo, da bom prihodnji februar ponovno slavila ta navdihujoč kraj," je dodala igralka.

Z oskarjem nagrajena Swinton je že vrsto let tesno povezana z Berlinalom. Leta 2009 je bila predsednica mednarodne žirije. Nastopila je v 26 filmih, ki so jih prikazali v okviru festivalskega programa, med njimi so Caravaggio, ki je leta 1986 na Berlinalu prejel srebrnega medveda, Obala (2000), Derek (2008), Julia (2008) ter Zadnji in prvi ljudje (2020).

Nedavno je Swinton zaigrala v Asteroid City Wesa Andersona, s katerim je sodelovala petkrat, pa tudi v Tri tisoč let hrepenenja Georgea Millerja, filmu The Killer Davida Fincherja, Koncu (2024) Joshue Oppenheimerja in Sosednji sobi (2024). Slednji film je bil njeno drugo sodelovanje s španskim režiserjem Pedrom Almodovarjem. Pred kratkim je tudi zaključila snemanje The Ballad of a Small Player z Edwardom Bergerjem.

Filmsko kariero je začela leta 1985 z Jarmanom in se pojavila v vseh njegovih filmih, vključno s filmom Edvard II (1991), ki ji je prinesel nagrado za najboljšo igralko na beneškem mednarodnem filmskem festivalu. Večjo mednarodno prepoznavnost je dosegla leta 1992 z upodobitvijo Orlanda po romanu Virginie Woolf v režiji Sally Potter.

Sledilo je sodelovanje s številnimi priznanimi režiserji in režiserkami. Zaigrala je med drugim v filmu Michael Clayton v režiji Tonyja Gilroya (2007) in prejela nagrado bafta ter oskarja za najboljšo stransko igralko. Sodelovala je tudi z režiserji, kot so Bela Tarr, Jim Jarmusch, Luca Guadagnino in Bong Joon-ho ter režiserko Joanno Hogg. Med številnimi nagradami, ki jih je prejela, je tudi zlati lev za življenjsko delo mednarodnega filmskega festivala v Benetkah. Tega je prejela leta 2020.