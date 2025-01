Timothée Chalamet se je moral za vlogo Boba Dylana zrediti za 10 kilogramov

"Obrnil sem vsak kamen. Opravil sem vso delo tako fizično kot tudi po obnašanju," je dejal in dodal, da k temu sodi tudi to, da se je moral zrediti: "O tem sicer nismo nikoli zares govorili, a sem se zredil za 10 kilogramov, če verjamete ali ne, bil sem še bolj suh kot on."

Zvezdnik je pred tem v intervjuju za Variety že spregovoril o odzivih, ki jih je dobil na avdicijah v minulih letih in so se nanašali na njegov videz."Če sem se potegoval za vlogi v franšizi Labirint ali Razcepljeni, to so bili filmi, ki so jih snemali, ko sem začenjal kariero, so mi vedno oponašali, da po videzu nisem ustrezen," je povedal in dodal, da je zato iskal bolj personificirane vloge, kot sta bili tisti v filmih Lady Bird in Čas deklištva, ki sta mu dali samozavest, da je prevzemal glavne moške like.