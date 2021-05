Timothee Chalamet v filmu kot lastnik tovarne čokolade Wonka

Po pisanju britanskega The Guardiana , ki se sklicuje na portal Deadline , bo film Wonka poln petja in plesanja, tako kot njegova predhodnika pa je tudi novo različico navdihnila Dahlova knjiga Čarli in tovarna čokolade . Tokrat bodo s filmom predstavili zgodnja leta slovitega "čokoladarja", še preden je odprl tovarno čokolade.

Zadnja adaptacija Dahlovega dela je luč sveta ugledala oktobra lani, ko je premiero doživel filmRoberta Zemeckisa Čarovnice, ki temelji na Dahlovi istoimenski knjigi iz leta 1983. V njem nastopata Anne Hathaway in Octavia Spencer.

Za oskarja nominirani 25-letni zvezdnik filma Pokliči me po svojem imenuChalamet je bil nazadnje na velikem platnu v Malih ženskah (2019)Grete Gerwig. Med njegovimi prihajajočimi filmi pa so The French Dispatch Wesa Andersona,Dune v režiji Denisa Villeneuveain komedija Adama McKayja Don't Look Up, v kateri Chalamet nastopa poleg Jennifer Lawrence, Leonarda DiCapria, Meryl Streep in Ariane Grande.