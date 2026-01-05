Timothee Chalamet nagrado posvetil Kylie Jenner: Brez tebe ne bi zmogel

S slovesnostjo v Santa Monici, ki jo je vodila komičarka in igralka Chelsea Handler, so počastili najboljše filme in serije po izboru kritikov, za katere so glasovali kritiki in novinarji. Igralec Timothee Chalamet je osvojil nagrado za svojo vlogo v filmu Marty Supreme, za potrebe katere se je prelevil v ambicioznega igralca namiznega tenisa, ki si je v petdesetih letih prejšnjega stoletja ustvaril ime.

Timothee Chalamet prejel nagrado kritikov v Santa Monici. FOTO: Profimedia

Ko je prevzel svojo nagrado, je 30-letni zvezdnik dejal: "Zahvaliti se moram veliko ljudem. Ne vem, ali bom kdaj spet tukaj, zato mi dajte sekundo." Zmaga ga je nekoliko pretresla in besede so se mu zatikale, ko je dodal: "Prekleto, bolj sem živčen, kot sem mislil, da bom." Sledile so zahvale kolegom iz igralskega sveta, nato pa je Chalamet z očmi v občinstvu poiskal svojo partnerko Kylie Jenner. "Hvala moji partnerki, s katero sem tri leta. Hvala za najino dvojino," je dejal. "Rad te imam. Brez tebe tega ne bi mogel storiti. Hvaležen sem ti iz dna srca." Kamere so se nato usmerile proti zvezdnici resničnostnih šovov, ki si je ustvarila ime v oddaji Keeping Up with the Kardashians, ki je v odgovor brez glasu odvrnila: "Ljubim te." S to gesto sta nemudnoma raznežila občinstvo, njun simpatičen trenutek pa je navdušil tudi družbena omrežja, ki so polna komentarjev.

Kylie Jenner FOTO: Profimedia