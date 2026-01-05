Naslovnica
Timothee Chalamet nagrado posvetil Kylie Jenner: Brez tebe ne bi zmogel

Santa Monica, 05. 01. 2026 16.32 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Timothe Chalamet nagrada

Timothee Chalamet je na 31. podelitvi nagrad kritikov prejel nagrado za najboljšega igralca, njegov zahvalni govor pa je postal še bolj čustven, ko je besede namenil svoji partnerki Kylie Jenner. "Brez tebe ne bi mogel," je povedal, zvezdnica pa je v odgovor z ustnicami neslišno izoblikovala: "Ljubim te."

S slovesnostjo v Santa Monici, ki jo je vodila komičarka in igralka Chelsea Handler, so počastili najboljše filme in serije po izboru kritikov, za katere so glasovali kritiki in novinarji.

Igralec Timothee Chalamet je osvojil nagrado za svojo vlogo v filmu Marty Supreme, za potrebe katere se je prelevil v ambicioznega igralca namiznega tenisa, ki si je v petdesetih letih prejšnjega stoletja ustvaril ime.

Timothee Chalamet prejel nagrado kritikov v Santa Monici.
Timothee Chalamet prejel nagrado kritikov v Santa Monici.
FOTO: Profimedia

Ko je prevzel svojo nagrado, je 30-letni zvezdnik dejal: "Zahvaliti se moram veliko ljudem. Ne vem, ali bom kdaj spet tukaj, zato mi dajte sekundo." Zmaga ga je nekoliko pretresla in besede so se mu zatikale, ko je dodal: "Prekleto, bolj sem živčen, kot sem mislil, da bom." Sledile so zahvale kolegom iz igralskega sveta, nato pa je Chalamet z očmi v občinstvu poiskal svojo partnerko Kylie Jenner.

"Hvala moji partnerki, s katero sem tri leta. Hvala za najino dvojino," je dejal. "Rad te imam. Brez tebe tega ne bi mogel storiti. Hvaležen sem ti iz dna srca." Kamere so se nato usmerile proti zvezdnici resničnostnih šovov, ki si je ustvarila ime v oddaji Keeping Up with the Kardashians, ki je v odgovor brez glasu odvrnila: "Ljubim te." S to gesto sta nemudnoma raznežila občinstvo, njun simpatičen trenutek pa je navdušil tudi družbena omrežja, ki so polna komentarjev.

Kylie Jenner
Kylie Jenner
FOTO: Profimedia
Preberi še Kylie Jenner in Timothée Chalamet navdušila z usklajenim videzom

To je že četrtič, da je bil Chalamet nominiran za nagrado kritikov. V preteklih letih je bil nominiran za vloge v filmih: Popolni neznanec, Lepi fant in Pokliči me po svojem imenu.

Poleg njega pa so bili letos nominirani tudi Leonardo DiCaprio, Joel Edgerton, Ethan Hawke, Michael B. Jordan in Wagner Moura. Za najboljšo igralko pa je bila razglašena irska igralka Jessie Buckley, britanska drama Adolescence pa je prav tako osvojila štiri nagrade.

timothee chalamet kylie jenner nagrada santa monica

Poslovila se je ena prvih slovenskih filmskih delavk Emilija Soklič

