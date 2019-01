'Ko punca prejme sliko penisa neznanca, dobim jaz tri minute novega materiala!'

Kot mulc sem obsedeno poslušal Elvisa Presleyja in me je to kar zaznamovalo. Je pa rock'n'roll postal več kot samo glasba, je tudi nekakšna ideologija, način življenja – ki premika meje in si drzne. Z novim šovom sem hotel pobrskati malce globlje v svojo podzavest in si več upati, je pa res, da včasih vzkliknemo "rokenrol"! – tudi ko gremo k zobarju.

Ha-ha, ja – prvih 7 let življenja sem preživel v Krškem, potem smo se preselili v Kranj, kar nekaj let sem živel v Mariboru, zadnja leta pa sem v Ljubljani, tako da bi lahko rekli, da sem hibrid. Super je, če si po poklicu komik, ker se vse to vkomponira v material.

Menda si "krški Gorenc", kaj so prednosti in slabosti tega?

Od vsepovsod, ha-ha. Poskušam imeti čim bolj odprte oči, si sproti zapisujem stvari, ki jih opazim, preberem ali slišim. Je pa bila pri zadnjem šovu pri kreativen procesu zelo vpletena tudi moja punca Urška, s katero se veliko pogovarjava, izmenjavava ideje in se super dopolnjujeva. Ko dobim neko idejo, jo najprej predstavim njej in potem skupaj "brainstormava", kar nekaj idej pa dejansko dobiva skupaj. Hudomušno? Ja. Ona prejme sliko penisa neznanca, jaz pa tri minute novega materiala!

Hitri tempo mojega govora je delno posledica tega, da sem dinamičen človek in da se mi pogostokrat mudi, delno pa tudi tega, da imam veliko za povedati in želim v tistem kratkem času, ko smo skupaj, ljudem dati čimveč. Mi je pa par ljudi reklo, če lahko govorim malce bolj počasi, tako da se trudim vsaj malo upočasniti tempo, ha-ha.

1500 nastopov, 7 jezikov, 17 držav, kako ti je to uspelo, učenje katerega jezika ti je delalo največ težav?

Najtežje je bilo na Poljskem, saj sem se moral poljsko naučiti "iz nule" (smeh). Ampak sem imel voljo in entuziazem, tako da sem zvozil tudi nastop in celo smejali so se. Je bil pa lani projekt 777, kjer sem nastopal v 7 jezikih v 7 dneh v 7 državah, nekaj najbolj zabavnega in norega, kar sem kdaj naredil – ravno smo objavili kratek dokumentarec o tem in komaj čakam še kakšno takšno avanturo.

Slovenci znamo ceniti in "štekati" dober humor ali nas tujci v tem prekašajo?

Uf, kompleksno vprašanje. Seveda cenimo dober humor, je pa res, da je Slovenija specifičen trg, kjer si zaradi majhnosti, težko privoščiš biti bolj "nišen" v tem kar počneš. V glasbi, v komediji, v marsičem. Nekateri trenutno najbolj uspešni komiki na svetu, so uspešni zato, ker so drugačni, ker si upajo biti drugačni, ker jih ne zanima, ali bodo vsem všeč. Imajo svojo publiko, ki jih spremlja in je pripravljena plačati tudi od 50 do 100 evrov za vstopnico. Pri nas so najbolj uspešne tiste predstave, ki govorijo o razlikah med moškim in žensko na način, ki je razumljiv kar največji možni množici – od najstnikov do babic. V ZDA ima recimo stand-up že 100-letno tradicijo, pri nas nekaj več kot deset let. Zaradi tega ima prostor na Balkanu še ogromno potenciala za razvoj.

Kako se ti zdi, da si v stand-upu napredoval od svojih začetkov do danes?

Kot v vsaki stvari, ki jo predano delaš dlje časa, se mora poznati nek napredek. Zagotovo sem veliko bolj samozavesten na odru, vsi uspehi in neuspehi pa so me tudi bolj utrdili, da bolj zaupam svoji intuiciji in nisem več toliko odvisen od zunanjih potrditev.

Menda je Rock'n'Roll tvoja "najbolj iskrena in neposredna" predstava do zdaj. Koliko je dejansko avtobiografskega, koliko pobereš od drugod?

Tin Vodopivec na odru je nekakšna karikirana verzija Tina Vodopivca iz vsakdanjega življenja. Tin na odru je bolj ekstrovertiran in bolj energičen, kot Tin doma. Tako da je vse na nek način črpano iz mojega življenja, le paket včasih prilagodim dostavi. Večina stvari se mi je res zgodila, včasih malo pretiravam zaradi večjega komičnega efekta ali pa spremenim kraj ali ime človeka, da ne bi koga potunkal.

Se kot stand-up komik počutiš kot influencer, kot mnenjski voditelj ali prej kot opazovalec oz. kritik?

Če si predstavljamo, da je naše življenje zabava v neki dvorani, kjer sta politika in "entertainment" glavno dogajanje na odru, je stand-up komik ponavadi nekdo, ki stoji nekje zadaj v dvorani, komentira dogajanje ter spravlja v smeh ljudi okrog sebe. Tam se tudi najbolj počutimo in najbolj zasijemo. Dandanes se ljudje za mnenje obračajo h komikom. Komiki so iskreni in pogostokrat nevtralni, zato jim v zadnjem času ljudje celo bolj prisluhnejo kot novinarjem, kar potrjuje priljubljenost satiričnih novičarskih šovov.