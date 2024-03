Tina Blašković: Zima je bila zelo težka, psihično nisem bila okej

"Zima je bila zame zelo velik izziv. Psihično nisem bila na pravem mestu, čakala sem, da se bo začela predvajati oddaja Brak na prvu, pripravljala sem neke posle in kot prava poletna oseba sem zimo preživela notri. Popolnoma sem ignorirala vse svoje zdrave navade. To sem jaz, ponovno se dvigam iz pepela. Poletno telo, prihajam!" je pod video na Instagramu , v katerem preskakuje njej ljubo kolebnico, zapisala Tina Blašković , 30-letna Primorka, ki jo lahko spremljamo v šovu Poroka na prvi pogled: Hrvaška, ki je na voljo tudi na VOYO.

Spomnimo: Tina je ena od udeleženk hrvaškega šova Brak na prvu, v katerem so jo strokovnjaki za odnose poročili z Brazilcem Tiagom. Prav Tina in Tiago sta se od vseh parov najhitreje ujela in zdi se, da tudi zaljubila na prvi pogled.

Čeprav sta vmes imela nekaj manjših prepirov, sta prav Tina in Tiago tisti par, ki za zdaj reši vse prepreke in prepire. Ključ do uspeha v zvezi, kot se strinjata oba, sta odprta komunikacija in iskrenost.