Tina Gorenjak kot zapeljiva žena Aleša Valiča

"So projekti in trenutki, ko si rečem - res imam čudovit poklic (nasmeh). Sploh kadar delam z odlično ekipo. Pri TV seriji Najini mostovi je to ogromna ekipa za kamerami, ki se vsak trenutek trudi, da je vse super," je na Instagramu s hvaležnostjo zapisala Tina, ob tem pa objavila tudi dve novi fotografiji s snemanja, kjer ji družbo dela tudi Aleš Valič. Tina na posnetku navdušuje v zapeljivi opravi, na sebi pa ima še slamnik in sončna očala, medtem ko njen TV mož Aleš nosi moško elegantne hlače in srajco ter kravato.