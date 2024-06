Tina hladno ignorirala Tiaga: To je bila zame grozljivka

Vseskozi šov smo tudi mi, slovenski gledalci, Tino in Tiaga lahko spremljali na VOYO in opazovali njune vzpone in padce. Zdelo se je, da sta se zaljubila na prvi pogled, že na poroki, nato je njuna ljubezen cvetela, dokler ni prišlo do prvega prepira. A takrat sta dokazala, da sta odrasla in da znata konflikt skomunicirati, se pogovoriti in iti naprej z življenjem.

Tina Blašković je Slovenka, ki so jo hrvaški gledalci lahko spoznali v šovu Poroka na prvi pogled: Hrvaška , kjer so se strokovnjaki televizijskega eksperimenta strinjali, da bo zanjo najboljša izbira za moža Brazilec Tiago.

Ko so se združili vsi nekdanji kandidati, je Tina v prostor prišla zadnja in veselo pozdravila vse, razen Tiaga. Tega je zelo hladno zignorirala in ni bilo povsem jasno, kaj se je zgodilo. Nekatere druge kandidatke so vedele, kaj se je zgodilo po končanem snemanju, a zadeve niso želele komunicirati pred kamero, saj da to ni nijohova stvar, Tiago pa je Klari povedal, kako se počuti.

Klara, ki naj bi s Tinine strani vedela, kaj se je zgodilo, je Tiaga vprašala, kaj se dogaja. Naredil sem neko sr****, je povedal Tiago in povedal, da je Tina na njen rojstni dan od njega pričakovala preveč: Nisem se zbudil pred njo in jo zbudil z rožami, ampak sem se zjutraj dobil na kavi s prijateljem in ji to ni bilo všeč. A Klara mu ni verjela ter je v izjavi povedala: Skušala sem ga prpraviti do tega, da bi mi povedal resnico, kaj se je zgodilo, ker ve, da je zafrknil in vem, kaj se ej v resnici zgodilo.

Tiago je potožil tudi fantom in jim povedal, da sta s Tino njuno zvezo končala že prvi vikend po končanem snemanju. Kaj se je dogajalo? Moška ekipa ga je takoj vprašala, kaj se je zgodilo, on pa je pojasnil, da Tina nekaterih stvari na sebi ne more spremeniti, oba pa nista pripravljena na vse, kar ju čaka. Jole je od Tiaga želel slišati podrobnosti, a kaj bolj konkretnega kot to, da ni pripravljen na resno zvezo, ni povedal. Prekinil sem, ker sem bil takrat jezen, kar se zgodi redko. Vzel sem vse svoje stvari in odšel domov. Bolje se je izogniti nečemu slabemu in pustiti možganom, da tavajo, je dejal.

'To je bila zame grozljivka'

Tiago je zadnji večer spakiral vse svoje stvari in odšel ter Tini pustil na pol prazno stanovanje. Zame je to bila grozljivka. To je bil najbolj grozen dan poletja, je povedala Tina na večerji.