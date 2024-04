Tina in Tiago o preteklosti: kateri dogodki iz mladosti so ju zaznamovali?

Tina je Tiagu zaupala, da jo je najbolj zaznamovalo, ko se je po diplomi odločila za življenje v Amsterdamu in je v času življenja v tujini izgubila osebo, ki ji je bila blizu. "Še danes obžalujem, da s to osebo nisem bila v času, ko so ji bili šteti zadnji dnevi," je z žalostjo v očeh povedala Tina, Tiago pa je v izjavi povedal, da je prav to eden od njegovih večjih strahov. Brazilec se boji, da med tem ko si gradi novo življenje na Hrvaškem, da bi se kaj zgodilo kateremu od njegovih bližnjih ljudi, ki živijo daleč na drugi strani Atlantika.

In Tiagovo pismo? Tini je Tiago povedal, da je bil kot najstnik izjemno nesamozavesten, saj je kmalu ugotovil, da je njegov prsni koš drugačen od ostalih. Zdravniki so mu povedali, da ima pectus carinatum. "To je mala deformacija prsi. Reče se tudi golobje prsi. To je mala deformacija rebek okoli centra prsi, ki pa ne vpliva na delovanje telesa, ne vpliva na dihanje. Sem se pa psihično in fizično počutil kot spaka, sploh ko sem bil brez majice," je povedal Tini in priznal, da se je kot najstnik najbolj bal odziva deklet. Kaj bodo rekla, če se bo slekel pred njimi. No pri 22 letih pa je šel na operacijo, kjer so mu stanje prsi popravili.

Tina je po njegovi izpovedi povedala, da ji je bilo med Tiagovim pripovedovanjem zelo težko, saj ni vedela, da je vse to prestal in se je postavila v njegovo kožo. Bila pa je zelo hvaležna, da je z njo delil zgodbo, ki ga je zaznamovala.