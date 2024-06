'Tina in Tiago sta postala žrtvi pretiranega optimizma'

Boris Blažinić , eden od treh strokovnjakov hrvaškega šova Poroka na prvi pogled , je za net.hr pokomentiral vse letošnje pare, med drugim tudi Tino in Tiaga . Pravi, da sta bila ena najbolj zanimivih parov letošnje sezone in da verjame, da sta bila zanimiva tudi gledalcem.

"Morda zato, ker imata oba rada nogomet, morda zato, ker je Tiago Brazilec. Najverjetneje zato, ker je tip karakterja, ki je zelo spontan, pol energije, vesel, optimističen, neposreden in zato smo ga združili s Tino, ki je sicer zelo čustveni tip človeka, rada ima odprt odnos, zelo je liberalno, zelo rada ima svobodo in všeč so ji spontani ljudem," je povedal Boris.

"Njuna zgodba se je začela prekrasno. To je bila kemija na prvi pogled. Ta energija se je občutila tekom celega sociološkega eksperimenta, ko sta svoj odnos samo še poglabljala. A žal, sta kasneje postala žrtvi pretiranega optimizma."

"Kar jima je manjkalo, je pozitivni realizem in morala bi, ko sta videla, da ju pri drugi osebi nekaj moti, to odprto in iskreno skomunicirati in ne to nabirati v sebi, da sta se na koncu zelo žalostno razšla in bila oba prizadeta."