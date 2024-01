Tina iz Sanjskega moškega ujela Brazilca: Pripravljena sem na eksperiment

V šovu Brak na prvu se tekmovalci pred oltar sprehodijo, ne da bi od prej poznali svojo novo boljšo polovico in prav to sta storila tudi Brazilec in Slovenka. Ko je Tina prikorakala do oltarja, se je skoraj sprehodila mimo Tiaga, do njegove priče in pri tem hitro dojela, da je zgrešila svojega ženina ter se začela glasno smejati. Zdi se, da sta bili prav njena zmedenost in nasmejanost magnet za Tiagovo srce.

"Malo mi je nerodno, da sem šla mimo, nisem ga videla. Bil je v kotu. Mislila sem, da je njegova priča ženin, potem pa sem videla, da tam stoji še ena oseba. Zelo mi je bil všeč," je povedala Tina in dodala, da je Tiago ravno prav 'nor' za njo, kot se ji je zdelo po prvem srečanju.

In Tiago? Tudi njega je Tina očarala: "Top mi je! Je prava 'gata', kot pravimo po portugalsko, kar pomeni, da je prava mačka. Ona je čisto za Tiaga. 100-odstotno, ona je moja ženska!"

Čarobni prvi ples in prve iskrice

Mladoporočenca nista skrivala simpatije drug do drugega niti na skupnih fotografijah. "Mislim, da sva ustvarjena drug za drugega," je dejal presrečni ženin, nevesta pa dodala: "Lahko bi rekla, da je nekaj v zraku – pogledal me je naravnost v oči, kar mi je všeč in to pomeni, da je dober sam s seboj." Mladoporočenca sta nato prispela na prvi ples, gostje pa so med novim parom opazili veliko strasti in videli, da ju ples tudi povezuje.