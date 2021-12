Tina Potočnik Vrhovnik o novi seriji: Za dolenjski dialekt smo imeli veliko vaj

Sicer pa Tina pravi, da je bil na snemanju največji izziv dolenjski dialekt, ki je prava specifika. Priznava, da se je temu želela izogniti in lik prilagoditi tako, da prihaja iz Ljubljane, a producenti od svoje prvotne ideje niso odstopili. A Tina je izziv sprejela in se s pomočjo prijateljev naučila tudi tega naglasa, ga usvojila in v njem suvereno tudi posnela svoje scene. "Najprej, ko sem izvedela, da bom to delala, sem nekako hotela izpeljati, da bi bil moj lik iz Ljubljane in bi zato govoril ljubljansko, ampak potem so nam pomagali Franci Kek in moj sošolec iz fakultete Jernej Čampelj, da smo nekako speljali ta dialekt. Smo imeli veliko vaj, da smo ga izpopolnili," je za 24ur.com povedala Tina in dodala, da je tokrat prvič snemala v katerem koli dialektu in k temu pristavila: "Prav zato sem se želela temu izogniti, ker sem se bala, da ne bom dovolj dobra v tem, a mislim, da nam je kar uspelo."