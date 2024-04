Tina v solzah zaradi Tiaga: Kaj potem hočeš od mene?

"Včeraj sva se na večerji sprla, ker sem menda preveč komentirala njegovo vedenje, ker včasih pravim, da ni treba vedno povedati vsega, kar ti pade na pamet. Kasneje sem dojela, da gre moj jezik ljubezni predaleč in da to ni prvič, da imam osebo rada in da začnem skrbeti zanj – kuhati, pospravljati, skrbeti, kako je videti, ampak ne zaradi sebe, zaradi njega. Takoj po večerji sem rekla, da sem verjetno šla predaleč v tem smislu. Mislim, da sem postala oseba, ki bi jo jaz rabila," je povedala Tina in dodala, da je Tiago njen namene razumel napačno.

Tiago vse razumel narobe

"Na njemu sem porabila toliko energije, ki jo potrebujem jaz. Včeraj sem se vprašala, zakaj mu dajem toliko sebe in potem on to dojame kot nekaj negativnega. Tudi jaz sem za to porabila nekaj časa. In zdaj, ko sem se odločila stopiti korak nazaj, je on to razumel kot negativno," je povedala Tina.

"Tudi danes sva govorila, moj jezik ljubezni zanj ni dovolj dober. To zanj ni ljubezen. Kaj potem hočeš od mene?" je v solzah povedala Tina, ki je dobila veliko podpore od drugih kandidatk.

"Zelo mi je težko, ker sem želela delati na sebi. Vem, kakšne so moje napake in tudi vem, kako on govori drugim moškim o meni in to meni ni všeč. Tudi njegova reakcija na moje dobre namene mi ni všeč."