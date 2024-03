Tino Blašković presenetile izjave drugih kandidatov: Naj mi kaj rečejo v obraz

"Bolj kot gledam šov Brak na prvu, manj stvari mi je jasnih. Ne vem več, kdo je tu nor in kdo ni. Zanimivo je to, da v času snemanja nisem imela veliko časa, da bi dobro spoznala druge ženske ali moške, saj sem se največ ukvarjala s svojim možem in najinim odnosom. Na začetku mi je bilo še težko gledati samo sebe. Ja, to ni prvi šov, v katerega sem šla, je pa to malo večji projekt kot Sanjski moški. Bilo je veliko različnih komentarjev, in da se razumemo, tako pozitivnih kot negativnih. Naporno je bilo tudi zato, ker smo toliko časa čakali, da se bo šov začel predvajati na televiziji. S svojo poroko sem bila zelo zadovoljna in ostalimi stvarmi, ampak izjave nekaterih kandidatov ... Res bi si želela, da mi kdaj kdo od teh ljudi kaj reče v obraz, kaj si o meni mislijo, in potem se lahko pogovorimo," je povedala sicer nasmejana Primorka in dodala, da je mislila, da šova sploh ne bo gledala.

"Že na začetku mi je bilo to tako zelo stresno, ker se gre v tem šovu res v globine, tako samega sebe kot tudi tega, kakšen si v partnerskem odnosu. Pa na začetku so mi šli na živce sovražni komentarji. Sploh tisti, ki so rekli 'O moj bog, nisi našla ljubezni v Sanjskem moškem pa si šla v hrvaški šov Poroka na prvi pogled'. O moj bog. Bodite malo bolj kreativni, no, če že pišete sovražne komentarje. Naj bodo na nekem nivoju. To so že stare zgodbe, spomnite se česa novega."