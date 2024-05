Tjaša Perko kot dvojnica Salme Hayek postala najboljša kaskaderka na Balkanu

Da v Ameriki nagradijo najboljše kaskaderje, je nekaj običajnega, prakso pa so letos prvič prenesli tudi na Balkan, kjer so podelili nagrade pegaz, kot najboljšo v svojem poklicu med ženskami na tem območju pa so razglasili Slovenko Tjašo Perko . Nominirana je bila za najboljši kaskaderski vložek v filmu Varuj mi ženo , v katerem je bila dvojnica hollywoodske igralke Salme Hayek .

"Bila sem zelo vesela, da sem bila nominirana. Nagrado sem dobila za najboljšo kaskado oziroma kaskadersko točko za film Varuj mi ženo, kjer sem bila dvojnica Salme in sem na balanci motorja brez čelade padla na tla in prikazala nesrečo. Prejela sem prvo nagrado, ki so jih prvič sploh podeljevali na Balkanu. Na tem območju do zdaj še ni bilo takšnega festivala, organizirali pa so ga v sodelovanju s kaskaderji in zdi se mi, da je svet začel malo bolj ceniti kaskaderje," nam je po prejemu nagrade povedala Tjaša, ki pa se podelitve iz zdravstvenih razlogov ni mogla udeležiti, so ji pa nagrado že poslali na dom in krasi njeno domačo polico.

"Končno so se začele na tem področju stvari spreminjati in sem prav vesela, da so sedaj tudi na našem območju organizirali takšen festival, kakršnega že imajo v Los Angelesu, kjer podeljujejo nagrade taurus, ki so kot oskarji za kaskaderje. Zelo sem ponosna in vesela, da sem prva nosilka te nagrade na Balkanu in s tem pri nas," je še dodala naša sedaj tudi uradno najboljša kaskaderka.