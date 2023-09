Tjaša Železnik in Jernej Kuntner: Morali bi posneti nadaljevanje

Serija TV Dober dan se je vrnila na male zaslone in mnogim gledalcem pričarala nostalgične občutke. Niso pa samo gledalci tisti, ki so navdušeni nad vrnitvijo ene najbolj priljubljenih slovenskih serij, svoje igralske začetke zelo radi pogledajo tudi igralci, ki so v njej sodelovali. Tjaša Železnik, ki je navduševala v vlogi novinarke Ane, in Jernej Kuntner, v liku slavnega Franka Merkatorija, sta nam zaupala, kako se spominjata snemalnih dni in ali lahko pričakujemo nadaljevanje priljubljene serije.

TV Dober dan lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 15.30 na POPTV.

Kultna serija TV Dober dan je bila v času predvajanja ena najbolj priljubljenih serij v Sloveniji in odlična odskočna deska za številne mlade slovenske igralce. Tjaša Železnik je svojo igralsko kariero začela prav z vlogo novinarke Ane v omenjeni seriji. "Moj lik Ane mi je bil všeč, še posebej po tem, ko se je spremenila v Fano. Takrat sem si igralsko lahko privoščila več, ker se moj lik ni mogel držati kakšnih narečij, bil je dejansko kar podoben meni," je povedala. "Ljudje me kljub temu, da imam za sabo več filmskih vlog, vlogo v seriji Ja, Chef! in Usodnem vinu, najbolj poznajo po Banani," je priznala v smehu.

icon-expand Tjaša Železnik je zaslovela z vlogo novinarke Ane v seriji TV Dober dan. FOTO: Ana Gregorič

Enako bi lahko trdili tudi za igralca Jerneja Kuntnerja, ki se je v spomin slovenskega naroda za vedno vtisnil kot Franko Merkatori. Kako pa je se sam spominja časov snemanja? "To so bili lepi, mladi časi, bil sem precej mlajši. Mene so na serijo povabili, ker so me zaradi lika Pšemeka ljudje že poznali. Ko se je pojavil TV Dober dan, pa se je vse skupaj razširilo kot raketa," je povedal. Jernej je imel v seriji tudi svoj prepoznaven pozdrav. Roka tako, roka tako, še danes obvladajo vsi ljubitelji serije, igralec pa nam je razložil, kako je vse skupaj sploh nastalo. "To je bila moja fora. Vedno sem imel dar, da sem za vsak lik naredil svoje prepoznavne gibe. Zelo prepoznaven stavek je bil tudi plačaš tri, dobiš dva," je povedal in v smehu razložil: "Pozdrav je bil tako prepoznaven in popularen, da so ljudje na ulicah, za šankom, v gostilnah, vedno, ko so me videli, želeli izvesti to foro in mi nastavljali čela za poljube. Zato, da sem stvar omilil, sem se moral spomniti neke fore in tako sem ljudi prepričal, da jim poljubov ne morem dati, ker ne morem prevarati Podrepnika."

icon-expand Jernej Kuntner je v srcih Slovenec zapisan kot Franko Merkatori. FOTO: POP TV

Tudi Tjaša je bila v začetnih epizodah najbolj prepoznavna po svojem pomežiku v kamero, ki pa ji je povzročil kar nekaj težav. "Vedno sem nekaj povedala v kamero in potem pomežiknila. A potem smo dali to ven, ker sem očitno preveč pogosto mežikala," se je zasmejala. Sprava je bila serija skoncentrirana na njen lik, potem pa so pozornost malo razdelili med vse akterje. Prepričana je, da je bila serija uspešna tudi zaradi njihovega odnosa. "Liki so od prve epizode dalje zelo dobro postavljeni. Točno se ve, kdo je kdo, kakšen je in tudi mi med sabo smo se zelo dobro razumeli. Ko se vse skupaj poveže, se lahko ustvari nekaj posebnega," je povedala in dodala, da je prav zato serija postala kultna.

Zdaj, ko se serija ponovno vrti na POPTV, si jo je ogledala skupaj s hčerko. In kako je komentirala njeno vlogo Ane? "Njen prvi komentar je bil: Joj, mami, kako si mlada in lepa," se je nasmejala Tjaša in priznala, da jo Marli sicer velikokrat pohvali. "Vseeno pa je serija iz drugih časov in mislim, da bo všeč predvsem tistim, ki jo bodo gledali z nostalgijo. Moja hči je stara 10 let in se mi zdi, da je ni povsem razumela," je še dodala igralka, ki ima na snemanje zelo lepe spomine. "Na serijo imam zelo lepe spomine, ko jo zdaj ponovno gledam pa imam, priznam, malo mešane občutke. Sebe trenutno gledam čisto drugače, kar z nekakšnim odmikom in si rečem, joj, kdo je ta punčka. V resnici sem si všeč, sem si luštna, a imam do sebe neko distanco, kot da ne bi bila jaz," je zaupala, z njo pa se strinja tudi Jernej. "Lepi občutki so gledati nazaj, malo nostalgije. Bili smo mladi in nori, zdaj smo malo starejši, zreli, no, pa še vedno nori," je poudaril.

icon-expand Tjaša kot Ana in Primož Ekart kot Samo. FOTO: POP TV

Oba slovenska igralca sta si bila enotna, da je bila energija na snemanju odlična. In če bi morala izpostaviti svoj najljubši lik v seriji, katerega bi izbrala? "Najbolj sem si zapomnila naju s Samom, ki ga je igral Primož Ekart, ker sva veliko skupaj delala in še danes sva dobra prijatelja. V spominu so mi ostale tudi Izijeve fore. Ko je Matjaž Javšnik začel improvizirati, smo se mu tako smejali," je razkrila nekaj podrobnosti iz seta. Jernej bi kot svoje najljubše like izpostavil Izija, Fato in Podrepnika. "Z njimi smo največ skupaj delali. S Samom in z Ano nisem imel toliko stika, ampak s temi, s katerimi smo največ snemali," je povedal.