Tjaša Železnik in Jurij Zrnec: Kdo bolje bere z ustnic?

Pride Janezek v drogerijo in že na vratih na ves glas vpije: "Dajte mi škatlo kondomov, dajte mi škatlo kondomov!"Ko je bil na vrsti, mu prodajalka pravi: "Poslušaj, Janezek. Prvič, ne vpij na glas. Drugič, to ni za otroke in tretjič, naj pride ponje očka sam !"Janezek pa nazaj: "Poslušajte, vi. Prvič: v šoli so nas učili, da govorimo jasno in glasno. Drugič, to ni ZA otroke, ampak je PROTI otrokom. In tretjič, to ni za očka, ampak za mamico, ki gre za dva tedna sama na morje !"