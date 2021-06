Tjaša Železnik: Nov lik mi je všeč, ker je Marjeta samozavestna in odločna

Tjaša Železnik in Jurij Zrnec sta tandem, ki nas ob hitrem brskanju po spominu vrne v leto 2003, ko sta skupaj vodila takrat eno najbolj priljubljenih prireditev na slovenskih tleh – viktorje. Tjaša in Jurij sta se s svojimi vmesnimi skeči in šalami zapisala v zgodovino televizijskega vodenja in zdaj se po 18 letih vračata.

"Igram Marjeto Kolmanič in sem kuharica, ki je veliko gostovala po svetu, od Indije do Italije, Francije … In zdaj se odpira nova restavracija v neposredni bližini restavracije Chateau de Phillippe, kjer sediva zdaj," je v intervjuju povedala priznana slovenska igralka in opisala svoj lik: "Moram reči, da mi je lik Marjete Kolmanič zelo 'fajn' in sem izjemno vesela, da jo igram. V bistvu je kar stroga, velika profesionalka, z vsemi izkušnjami z sveta. Zelo se drži svojih načel, zelo je suverena in prepričana vase. Ponuja neke stvari, ki jih na televiziji mogoče še nisem pokazala oziroma mi jih liki, ki sem jih igrala na televiziji, mi niso ponujali. Všeč mi je, da je odločna, da je samozavestna. Pred vsakim novim snemanjem pričakujem, kaj vse se ji bo še zgodilo, ker mislim, da se njena osebnost s serijo samo še širi, predvsem v interakciji s šefom Bohincem, ki ga igra Jurij Zrnec. Res sem zelo vesela."

’Profesionalna kuhinja je zame popolnoma neznano področje’

Tjaša je bila v času epidemije prisiljena, da je posvojila kuhanje, saj se je šola preselila domov in je morala poskrbeti, da je njena hčerka vsak dan dobila obrok, kot se šika. Takrat smo tudi pisali, da je pripravila kar nekaj jedi po receptih britanskega kuharja Jamieja Oliverja ter svoje kuharske kreacije delila na družbenih omrežjih. Na fotografiji, na kateri sta skupaj s hčerko med kuhanjem, je označila tudi Britanca, ta pa je čez nekaj dni fotografijo delil na svojem profilu.