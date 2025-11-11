Svetli način
Tjaša Železnik skupaj s hčerko Marli sinhronizirala risanko

Ljubljana, 11. 11. 2025 17.26 | Posodobljeno pred 14 minutami

Otroci gredo pogosto po stopinjah staršev. In tako je zaenkrat tudi v primeru igralke Tjaše Železnik. Njena hčerka Marli Piletič Železnik se je namreč podala v sinhronizacijo risank, tokrat pa sta mama in hči posodili glas v istem animiranem filmu. "Moram reči, da je Marli zdaj postala že prava profesionalka in sinhronizira še skoraj več kot jaz," je na premieri filma Božična mišelovka povedala Tjaša.

Priprave na božične praznike, tako pri mišji družini kot pri ljudeh, ki si nehote delijo isto počitniško hišo, bodo letos predvsem zabavne. V kinematografe je prišla animirana družinska komedija Božična mišelovka, ki je pretekli konec tedna pred velika platna privabila največ gledalcev in gledalk.

Tjaša Železnik in Marli Piletič Železnik
Tjaša Železnik in Marli Piletič Železnik FOTO: 24UR

Animirana družinska komedija je pri nas na ogled v sinhronizirani različici, glasove pa sta glavnim likom poleg drugih igralk in igralcev posodili Tjaša Železnik in njena hči Marli Piletič Železnik.

Kot priznavata, sta se tudi kot sodelavki zelo dobro razumeli. "Moram reči, da je Marli zdaj postala že prava profesionalka in sinhronizira še skoraj več kot jaz," je povedala Tjaša. "Čeprav sva snemali vsaka posebej, pa mi mami da kakšen napotek, kako naj kaj povem," je pripomnila Marli.

Se je pa Tjaša soočila tudi z izzivom med sinhronizacijo. "Morala sem peti. Preden jaz odpojem ... Imam posluh, lepo pojem, ampak mi je težko, zdi se mi, da bom zafušala," je povedala priljubljena igralka, Marli pa je največji izziv predstavljal jok.

Poleg njiju so like sinhronizirali še Ernest Fejzić, Gregor Gruden, Sergej Milovanović, Tina Resman, Špela Kravogel, Urh Mlakar, Jure Mastnak, Slavica Karan, Luka Ličar in drugi.

Anion6anion
11. 11. 2025 17.40
Še ena v vrsti nepotizma v Sloveniji. Vsi svoje otroke potiskajo v ospredje.
