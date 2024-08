Tjaša Železnik: Z Jurijem Zrnecem sva se povezala na poseben način

Še nekajkrat gremo spat in šolski zvonci bodo spet zazvonili, zazvonil pa bo tudi opomnik za novo dozo nadvse priljubljene komične serije Ja, chef!, ki prihaja na POP TV prav na prvi šolski dan, 2. septembra, in sicer takoj po prvi oddaji enajste sezone Kmetija. Malo pred začetkom nas je v studiu obiskala Tjaša Železnik, ki je v seriji upodobila kuharsko mojstrico Marjeto.

OGLAS

Prvo epizodo Ja, chef! si boste lahko 2. septembra ogledali takoj po prvi oddaji enajste sezone Kmetija.

Na prvi šolski dan, 2. septembra, vam bomo na POP TV znova postregli chefa Bohinca na frotirsti posteljici, in sestro Boruta, mariniranega v užaljenosti. Če dodamo še ščepec Jana Plestenjaka in poln pisker Brada Pitta, pa vrhunsko kuharsko mojstrico Marjeto, boste videli vse zvezde. Tudi Michelinove. Na televizijske ekrane namreč prihaja Ja, Chef!

Tik pred začetkom nas je v studiu obiskala Tjaša Železnik, ki v seriji nastopa v vlogi kuharice Marjete, in nam zaupala, koliko njenega lika je v resnici v njej. "Nekaj mene je v njej. Je pa vseeno ona drugačna od mene. Zelo je natančna, precizna, kar so tudi moje lastnosti sicer," je povedala in dodala: "Tudi v življenju se zapletamo v odnose, v katerih kar vztrajamo, ker to je življenje. Tako je tudi z Marjeto in Ljubotom – velika ljubezen, ki malo poka, a se vrača."

Tjaša Železnik bo kot Marjeta kmalu spet zabavala gledalce. FOTO: VOYO icon-expand

Biti del družine Ja, chef! je bila za igralko čudovita izkušnja, čeprav se ne spomni natančno, koliko časa so vse skupaj snemali. "Že kar nekaj let nazaj smo začeli snemati, zame pa je bila to zelo, zelo lepa izkušnja. Ena lepših televizijskih, predvsem zaradi igralcev. Večino stvari sem posnela z Jurijem Zrnecem in sva se povezala na poseben način, čeprav sva se poznala in veliko delala skupaj že prej," je priznala.