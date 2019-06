'To, da je partnerski odnos zapletena zadeva, ni nobena novost'

Humoristična serija Takle mamo, v kateri spremljamo zgodbo treh parov v različnih življenjskih obdobjih, po daljšem premoru prihaja na VOYO. Igralci so nam povedali, kako se spominjajo tega projekta ter nam zaupali zanimive prigode s snemanja.

V humoristični seriji Takle mamo igrajo Tina Potočnik Vrhovnik, Blaž Setnikar, Bernarda Oman, Branko Šturbej, Marijana Brecelj in Andrej Nahtigal. FOTO: POP TV

Upokojenca Božič, Marijo in Štefana, igrata Marijana Brecelj inAndrej Nahtigal. Nergavi nekdanji policist in vzgojiteljica s strupenim jezikom sta najboljši recept za solze smeha. Par v srednjih letih, Darjo in Tomaža Kovača, igrataBernarda Omanin Branko Šturbej. Sta tipičen par, ko mati objokuje sinovo zapustitev družinskega gnezda, saj je odšel na študij v tujino, medtem ko oče odhod sprejema precej hladno. Kako se žena zdravi? Z žensko najboljšo prijateljico – moževo kreditno kartico. Potem pa je tu še tretji, najmlajši par, ki je tik po končanem študiju. Niko Šefic in Matica Slaka igrata Tina Potočnik VrhovnikinBlaž Setnikar. Nika in Matic sta si zelo različna, saj je ona zdravnica pripravnica z vzpenjajočo se kariero, medtem ko je on zasanjani umetnik.

Najmlajši par igrata Blaž Setnikar in Tina Potočnik Vrhovnik. FOTO: POP TV

''Projekt mi je ostal v lepem spominu, režiser in direktor fotografije sta bila res enkratna, zabavna, prilagodljiva in iznajdljiva. Na vaji pred snemanjem smo lahko kaj improvizirali, ali sta dala onadva idejo ali pa midva z Blažem, ki je igral mojega fanta Matica. Peter in Niko sta velikokrat s kakšnimi skritimi detajli popestrila sceno, njuni "podpisi" so bili vedno nekaj zabavnega. Spomnim se, kako sta na knjigo o ginekologiji, iz katere se je moj lik Nika Šefic, učila za izpit, kot avtorja navedla sebe in to je bilo potem nalepljeno čez platnico. Sicer se tega v seriji ne vidi, mene je pa zabavalo, ko smo snemali. Take stvari so prav luštne, če spiš tri ure, ker si imel zvečer predstavo nato pa vožnjo v Zagreb in zjutraj ob petih masko. Spomnim se stanovanja, kljub temu, da je bilo v studiu, je bilo zelo realistično, kopalnica, kuhinja - vse je delalo,'' je za 24ur.com obujala spomineTina Potočnik, poročena Vrhovnik, ki priznava, da je bilo včasih tudi naporno.

Tina: ''Zagrebška ekipa je bila res prijetna, strokovna, lepo so nas sprejeli. Čeprav smo se res navozili, bi se za tako ekipo z veseljem spet.'' FOTO: POP TV

''Zaradi utrujenosti je bilo včasih res težko držati koncentracijo, kadar smo snemali cel dan pa sploh. Z gledališčem je bilo kar naporno usklajevati, v MGL imamo namreč veliko predstav, vendar me je direktorica Barbara Hieng Samobor podprla, za kar sem ji hvaležna, saj je bila zame dobra izkušnja preživeti malo več časa pred kamero in se s tem učiti. Igra pred kamero je drugačna kot na odru, za oboje pa pač rabiš kilometrino.''

Projekt je ostal v lepem spominu tudi Tininemu soigralcu Blažu Setnikarju, ki pravi, da je šlo za drugačno obliko dela kot pri seriji Reka ljubezni: ''Snemali smo v Zagrebu, zato so nas zvečer po vaji ali predstavi iz Ljubljane peljali tja, kjer smo prenočili v hotelu in ob sedmih zjutraj že snemali. Vsak par je posnel eno ali celo dve epizodi v enem dnevu, kar je pomenilo tudi po 12 ur neprestanega dela. V tem pogledu je bilo naporno, vendar s serijo Reka ljubezni težko primerjam, ker je šlo pri slednji za dolgotrajnejši projekt in precej drug žanr in dinamiko dela.''

Tina Potočnik Vrhovnik v seriji igra zdravnico pripravnico z vzpenjajočo se kariero. FOTO: POP TV

V zgodbi spremljamo tri pare v različnim generacijskih obdobjih. Sta Tina in Blaž med študijem lika ugotovila kaj novega o partnerskih odnosih? ''Kar se tiče partnerskih odnosov. Mislim, da Nika in Matic nista več skupaj (smeh). Med njima je bilo ogromno razlik, kar je sicer logično, težko bi pisali in gledali nek funkcionalen in harmoničen par. Z Blažem sva se šalila, da sta skupaj samo zaradi seksa, saj sta se tudi po prepiru znašla v postelji. Včasih mi je šla Nika na živce, ker je vedno hotela imeti v vsem prav in malo preveč je težila. Po drugi strani jo pa razumem, saj je bil Matic kar malo preveč sproščen in se preveč zanašal na Niko, da bo ona že uredila stvari, kot so prihodki, položnice, hrana ... Pa še oči ni maral Matica (smeh). Kaj imam z Niko skupnega? Hm ... Prehranjevalnih navad gotovo ne. Toliko pic v tako kratkem času nisem še nikoli pojedla. Stila oblačenja tudi ne. Ne hodim tako zelo urejena okoli, imam rajši kakšno trenirko. Nika ni bila niti enkrat v trenirki! Ne berem takih revij kot ona. Nimam podobnih hobijev. Kaj pa vem. Željo po nadzoru situacije. Da se stvari čim prej rešijo. Mogoče to. Je pa itak bolj zabavno igrati nekoga, ki ti osebnostno ni tako podoben,'' iskreno pove Tina, njen soigralec Blaž pa meni, da se bo marsikateri par lahko poistovetil z Niko in Maticem.

Blaž Setnikar v vlogi Matica FOTO: POP TV

''To, da je partnerski odnos zapletena zadeva, ni nobena novost, skupaj ga ustvarjata človeka, od katerih ima vsak svojo prtljago in dandanes je precej lahko odnehat, če prtljage nekoga ne moreš sprejeti. Seveda smo mi osvetlili komično plat odnosov, pa vseeno. S Tino sva se vedno znova spraševala, kaj je tisto, kar najina junaka sploh drži skupaj: ljubezen, korist, navada, praktičnost, užitki ... Dokončnega odgovora sicer nisva našla, gledalci bodo verjetno ugotovili, da imata Nika in Matic različne razloge, ampak sam lahko v njiju popolnoma jasno vidim marsikateri sodobni parček. Kaj imam skupnega z Maticem? Verjetno to, da sem dostikrat tudi sam preveč zasanjan in je šele ženska tista, ki me postavi na realna tla (nasmeh).''

Bernarda Oman in Branko Šturbej igrata par v srednjih letih, Darjo in Tomaža Kovača FOTO: POP TV

Blaž pa ni edini, ki nastopa tako v seriji Takle mamo kot tudi v Reki ljubezni. Poleg njega so v obeh serijah zaigrali še igralecBranko Šturbejter igralki Marijana Brecelj in Bernarda Oman. Slednja nam je med drugim zaupala, da se z Brankom poznata še iz šolskih klopi. Več v videu:

Marijana Brecelj pa je ugotovila, da sta si njena lika v obeh serijah precej podobna: ''Rekla bi, da je za razliko od Reke ljubezni, Takle mamo bolj intimna in bolj komorna, saj sva z dragim in žal že pokojnim kolegom Andrejem v glavnem nastopala sama. Cela serija je bila zasnovana iz zgodb treh parov različnih generacij, ki pa se na snemanju nismo nikoli srečali. Sicer pa je obema serijama Takle mamo in Reka ljubezni skupno to, da mi je ime Marija in da v obeh serijah spretno vihtim kuhalnico in se jezim.''