To so dekleta, ki se bodo borila za srce Sanjskega moškega Hrvaške

MAJA G. Maja Grintal je uspešna svetovalka za intimne odnose, kjer združuje ljubezen do osebne rasti, telesa, spolnosti in globljega razumevanja odnosov. Najprej je mislila, da bo njena prihodnost v košarki in ličenju, a jo je nepričakovano navdihnil podkast o intimnih odnosih in spolnosti. Teme so jo tako pritegnile, da je zamenjala kariero košarkarske trenerke z vlogo svetovalke za intimne odnose. Čeprav je delo na področju intime še vedno tabu, jo vodi želja pomagati ljudem razumeti zapletenosti odnosov. Maja išče partnerja, ki ceni komunikacijo in čustveno zrelost ter sprejema njeno ranljivost in odprtost. Verjame, da prava ljubezen raste počasi, skozi globlje povezovanje, in ne temelji na trenutni strasti. "Šime mi je res simpatičen in všeč mi je njegova energija. Običajno se težko odprem, a z njim je bilo tako naravno," je navdušeno povedala 27-letnica. MAJA M. Maja Memić prihaja iz Sarajeva in se ukvarja z marketingom. Kljub temu da se počuti mlado pri 33 letih, pogosto občuti, kot da jih ima 63, zaradi življenjskih izzivov, ki so jo oblikovali. Pri 25 letih je prestala dve operaciji hrbtenice, kar je zahtevalo ogromno moči in potrpljenja, obenem pa ji je zapustilo malo potrpežljivosti za izgovore – če je ona zmogla, potem morajo tudi drugi pokazati svojo moč. Njena največja podpora je družina, ki ji pomeni vse. V osebnem življenju je Maja sprejela odločitev, da noče otrok in ni pripravljena biti v zvezi z moškim, ki vztraja pri tej odločitvi. Nima časa za moške, ki pričakujejo, da jih bodo vodili skozi življenje ali ki še živijo pri starših. Zaradi svoje neodvisnosti postavlja visoke standarde v ljubezni in odnosih, išče pa partnerja, ki bo čustveno stabilen, proaktiven, z močno osebnostjo in ambicijami. Najbolj jo privlačijo temnolasci z izrazitimi obraznimi potezami, višino in močno čeljustjo. NINA (PIXIE) Zagrebčanka Nina, znana kot Pixie, je svojo strast do gaming industrije spremenila v uspešno kariero in zdaj vodi ter producira oddaje o video igrah. Nina je ambiciozna in ni pripravljena na kompromise. Udeležba v resničnostnem šovu je bila ena njenih dolgoročnih želja, ki jo je sedaj izpolnila. Ponosno nasprotuje tradicionalnim družbenim normam v ljubezni in pri izbiri partnerja ter se odloča za svobodo. Verjame, da je uspeh v odnosu možen le, če oba partnerja delita osnovne vrednote, še posebej v profesionalnih in političnih pogledih. "Običajno sem jaz tista, ki prva pristopi k moškim, a zdaj želim biti tista, ki jo bodo izbrali," iskreno pravi 32-letnica. Pri partnerju Nina išče nekoga, ki bo sprejel njeno javno podobo in ji omogočil svobodo. Pomembno ji je, da je partner navdušen nad gamingom in anime, saj sta to njeni strasti. V preteklosti je bila očarana nad visokimi moškimi, a zdaj jo bolj privlači dober smisel za humor in tisti, ki ne sledi družbenim normam. Kljub modernemu pristopu je zelo romantična in njeno srce lahko osvoji nekdo, ki ji pokaže iskreno pozornost.

SUZANA Suzana je pri 19 letih zapustila domači dom in začela svojo pot, polno izzivov, potovanj in samoizpolnjevanja. "Z leti vse bolj uživam v tem, da sem sama. Morate pa vedeti, kaj sem zašepetala Sanjskemu moškemu. Naj to za zdaj ostane skrivnost," je z nasmeškom komentirala prvo srečanje s Šimetom. Po šestih mesecih v Ameriki se je preselila v Ljubljano, kjer je pridobila magistrski naslov in začela televizijsko kariero. Čeprav je uživala v svojem delu, jo je želja po novih avanturah popeljala na Ibizo. Ko je ugotovila, da dinamičen otok ni njeno idealno življenjsko okolje, se je odločila za nov korak in začela novo fazo, kjer išče ljubezen in čustveno ravnovesje. Suzana išče nekoga, ki je prav tako ambiciozen in avanturističen. Privlačijo jo moški, ki imajo radi šport in cenijo skupne trenutke, polne vznemirjenja. V zvezi mora čutiti svobodo, spontanost in zabavo, saj so to ključni elementi za odnos, poln kemije in prave energije. Suzana je jasna v svojih zahtevah: pasivnost, sebičnost in pomanjkanje ambicij so zanjo povsem nesprejemljivi. Kljub temu, da se opisuje kot zabavna in avanturistična, Suzana hrepeni po odnosu, v katerem bo lahko delovala kot prava dama ob pozornem gentlemanu. MIA Mia je rojena na Reki in zdaj živi v Zagrebu. Pravi, da je simbol mladostne odločnosti in ambicije. Študira marketing in komunikacije, medtem pa svojo strast do športa izraža skozi fitnes, boks in ples ob drogu. "Gojim strast do fitnesa in zdaj delam kot osebna trenerka," pravi 24-letnica. Mia išče partnerja, ki je pošten, iskren in emocionalno inteligenten, nekoga, ki bo ob njej v vseh situacijah in bo razumel njeno ambicijo ter delil iste vrednote. Zanj ni samo sopotnik, ampak odraz njenih lastnih želja in ciljev, brez potrebe po dokazovanju v družbi. Ko se je preselila v Zagreb, je postala bolj samostojna in vztrajna ter je svetu pokazala, da je veliko več, kot se zdi na prvi pogled. GLORIJA Glorija je z Reke in že vrsto let dela v igralnici, kjer se je naučila "brati ljudi", kar ji pomaga tako na delu kot v zasebnem življenju. Njena intuicija in sposobnost prepoznavanja skritih namenov sta jo pogosto postavili v vlogo svetovalke med prijatelji, še posebej ko gre za ljubezenske težave. Čeprav se počuti izpolnjeno v svoji poklicni karieri, 26-letnica sanja o življenju, v katerem bi se posvetila družini, saj verjame, da je to temelj prave sreče. Po eni resni zvezi ji je postalo jasno, kaj išče pri partnerju. Privlačijo jo visoki, temnolasi moški z možatimi potezami, še posebej tisti, ki imajo lepe zobe. Pomembno ji je, da partner prinese resnost in zrelost v zvezo, medtem ko mladostni videz ni njen tip. Zase pravi, da je sproščena in da jo je težko razjeziti. Ljubi romantične zmenke in majhne geste pozornosti. "Šimetu nisem želela preveč razkriti o sebi, želim ostati nekoliko skrivnostna. Mislim, da sem bila iskrena in pustila dober vtis," je komentirala prvo srečanje s Sanjskim moškim.

POLINA Polina, 30-letna Rusinja, je dolgo sanjala o življenju v Evropi. Po delu v Italiji in dveh letih v Dalmaciji, zdaj živi v Zagrebu. Življenje jemlje dan za dnem in pravi, da je odprta za nove priložnosti. Njena želja je postati vplivnica in se ukvarjati s trajnostnimi ličili. Po eni resni zvezi je spoznala, da sta čustvena stabilnost in odločnost partnerja ključni za ljubezenski odnos. Pri partnerju ceni iskrenost in sposobnost izražanja romantike, privlačijo pa jo samozavestni in izobraženi moški. Polina si želi partnerja, ki bo delil njeno strast in čustva ter sledil njeni energiji. Polina je čustvena, duhovita in iskrena, njena moč pa se skriva v iskrenem in strastnem izražanju ljubezni. "Hitro se zaljubim, a moram priznati, da me že dolgo nihče ni tako pritegnil na prvi pogled," je povedala, ko je izvedela, da je Šime novi Sanjski moški Hrvaške. SAVANNAH Savannah, 26-letna stand-up komedijantka in IT svetovalka, je vedno ljubila umetnost. Odraščala je na Floridi, a selitev v majhno dalmatinsko vasico blizu Splita je bila prelomnica v njenem življenju. Navdušili so jo spokojnost, bogata kultura in počasnejši tempo življenja, ki se je ujemal z njenimi vrednotami. Zdaj živi v Zagrebu in pravi, da ni težava storiti karkoli za ljubezen, kar je dokazala s selitvijo na Hrvaško zaradi takratnega fanta. Na žalost zveza ni uspela, kar komentira z humorjem: "Seveda sem ga imela rada. Ni imel denarja, dela, bil je študent deset let. Niti ni bil lep!" Savannah zdaj ve, kaj išče v partnerju: izobražen, umirjen, vljuden in strasten do svojih hobijev. Moški agresivnih nagnjenj jo takoj odvrnejo. Savannah je kreativna, a tudi realna. Ve, da ljubezen zahteva umirjenost, razumevanje, strast in brezpogojno podporo partnerja. "Ne tekmujem z nobeno punco, nima smisla. Kar se mora zgoditi, se bo. Če želi govoriti z mano, če sem mu všeč, bom dobila rožo," meni Savannah. BOJANA Bojana je 36-letna ženska iz Banjauke, ki gradi uspešno kariero kot menedžerka družbenih omrežij in tiktokerka pod imenom Bokica. Ima velike načrte, želi zagnati lastno podjetje in raziskovati priložnosti v tujini. Njen naraven tekmovalni duh in razumevanje moške perspektive, ki ga je razvila ob odraščanju z bratom, sta odlično ravnovesje z njenim toplim in skrbnim značajem. Čeprav njeno ljubezensko življenje še ni bilo idealno, išče ambicioznega in čustveno zrelega partnerja, ki ve, kaj želi, je poslušen in potrpežljiv. Bojana verjame, da ljubezen ni le kemija, temveč tudi deljenje skupne življenjske vizije in medsebojna povezanost. Njena ideja o idealnem partnerju je moški, ki bo njen partner v vseh pogledih, z močnim občutkom za zvestobo, iskrenost in podporo.

SARAH Sarah je 25-letna inštruktorica plesa iz Vukovarja, danes živi v Zagrebu, znana pa je po svoji veščini twerkanja. Od leta 2017 vodi zasebne tečaje, kjer pomaga drugim razvijati strast do tega plesnega sloga. Ponosna je na svojo neodvisnost, finančno stabilnost in meni, da sta odločnost in trdo delo ključ do uspeha. Ko gre za ljubezen, išče zrelega partnerja, ki je zvest in finančno stabilen. Išče moškega, ki jo bo spoštoval in ne dojemal kot objekt. Fizično so ji všeč višji, temnejše polti in atletsko grajeni moški, čustveno pa išče nekoga, ki je resen v svojih namerah in pripravljen vlagati v stabilen odnos. Sarah je mirna, a ne prenese nespoštovanja. Zdaj je pripravljena dati ljubezni novo priložnost in išče partnerja za resno zvezo in morebiten zakon. FRANKA Franka je trap pevka in kantavtorica iz Šibenika. Njeno umetniško ime je Sestra, z glasbo pa izraža svojo strast in energijo. Iskreno priznava, da jo bo osvojil nekdo s trdnim značajem, karizmo, z darili in pozornostjo, medtem ko se izogiba dolgočasju. Njeno alter ego, Snježana, je hladnejša in močnejša plat njene osebnosti, ki jo uporablja za zaščito ali ko se sooča z izzivi. Kljub svoji trmi Franka verjame, da ljubezen zahteva dinamičnost in rast, pri čemer naj bi odnos vnesel iskrico v vsakdan. Iskanje popolnega partnerja pomeni nekoga karizmatičnega, inteligentnega in fizično privlačnega, ki razume njeno strast, ceni ambicioznost in podpira njen intenziven način življenja. BARBARA Barbara je 22-letno dekle iz Osijeka, ki študira ekonomijo, vendar jo bolj kot to zanimajo modeling, glasba in ples. Sebe vidi kot vsestransko osebo, ki energijo usmerja v različna področja. Rada se druži s starejšimi, ker verjame, da ji lahko ponudijo življenjske lekcije, ki jih njeni vrstniki ne morejo. Barbara ni dekle, ki bi obupano iskalo ljubezen – njena samostojnost je temelj njenega življenja. Privlačijo jo moški z močnim karakterjem, inteligenco in osebnostjo. V zvezi ji je najpomembnejša izmenjava pozornosti, ljubosumja pa nikakor ne prenaša. Najbolj jo pritegnejo moški z lepimi dlanmi in dobrim parfumom. Kljub uživanju v samskem življenju verjame, da bi lahko prava oseba obogatila njen hitro življenje. Ali bo Sanjski moški uspel osvojiti njeno srce? Barbara je pripravljena na avanturo, ki ji lahko prinese ljubezen in življenjsko izkušnjo.

MARINA Marina je iz Zagreba in trenutno živi v Koebenhavnu ter poleti dela v Dubrovniku. Kljub uživanju v novih izkušnjah pogosto pogreša toplino doma, predvsem svojo mamo, največjo podporo. Opisuje se kot družabna, impulzivna in odprta oseba, ki se zna postaviti zase. V zvezi je potrpežljiva in predana, išče pa partnerja, ki jo bo sprejel takšno, kot je in ji nudil močno oporo. Čeprav ji videz ni najpomembnejši, se ne more upreti lepim očem in nasmehu. V šov Sanjski moški Hrvaške se je prijavila, ker verjame, da je prava ljubezen vredna tveganja. ANA Ana je 22-letno dekle iz Jastrebarskega, ki že štiri leta živi v Zagrebu. Odraščala je na kmetiji, kjer se je naučila biti vztrajna in odgovorna. Opisuje se kot borka, samozavestna in odločna oseba, ki se zaveda svojih vrednot. Za seboj ima eno resno zvezo, iz katere, pravi, da je izšla modrejša in bolj prepričana v to, kar išče v ljubezni. Za njo so v odnosu ključni pozitivna energija, pozornost, skupni trenutki in humor. Fizična privlačnost je pomembna, vendar si želi ljubezni, ki bo rasla počasi, ob romantiki in strasti. Lenoba jo takoj odvrne, maminim sinčkom pa se raje izogne, saj verjame, da zrela zveza zahteva samostojnost in enakopravnost. LAURA Laura prihaja iz Dugega Sela in priznava, da ji je največja podpora ter najboljša prijateljica sestra, ki je vedno ob njej. Delala je kot pomočnica pri osnovnošolskem pouku, vendar pravi, da se je našla v svetu družbenih omrežij. S sanjami o uspešni karieri vplivnice ustvarja vsebine, ki združujejo njen sarkastičen, ironičen in duhovit pogled na življenje. Njena osebnost izstopa v množici – je edinstvena mešanica introvertiranosti in duhovitega humorja, začinjena z zaupanjem, ki ji po njenih besedah daje šarm, ki ga drugi ne morejo prezreti. "Ko me ljudje prvič vidijo, mislim, da sem večini nedostopna in malce zlobna. S fanti se veliko bolje razumem kot z dekleti, saj sem se navadila na nizke udarce," iskreno pove 24-letna Laura. V ljubezni Laura še ni našla nekoga resnega, vendar natančno ve, kaj išče. Idealni partner je zanj prijazen, moški, ambiciozen in osredotočen na družino, brez ljubosumja, ter mora imeti tisto potrebno iskrico fizične privlačnosti. Ceni romantične, nepozabne trenutke in si popoln zmenek predstavlja kot intimno večerjo ob odlični hrani, čudovitem razgledu in sproščeni atmosferi, ki omogoča pravo povezovanje.

VALENTINA Valentina iz Dubrovnika je stara 31 let in svojo kariero gradi v Splitu. Diplomirala je ekonomijo in ima jasen cilj – postati uspešna poslovna ženska. V ljubezni se hitro odloči, kaj želi in česa ne – nikoli ni bila v dolgi zvezi, ker ne verjame v izgubljanje časa. Moške, ki želijo impresionirati s prevlado, hitro prepozna, njena neodvisnost pa jih včasih spravi v nelagodje. Spoštovanje in enakopravnost sta za njo ključna temelja vsake zveze. Je temperamentna in odločena, vendar ve, kako pomembno je, da je prepričana v sebe in svoja čustva, preden se poda v resno zvezo. Sanjski moški mora biti zrel, miren in odgovoren moški, ki jo lahko spremlja skozi življenjske izzive. Ima jasno starostno mejo za partnerja: mora biti njenih let ali nekoliko starejši, a nikakor preveč starejši ali mlajši. Ljubi življenje, izzive in ljudi, ki jo navdihujejo, sodelovanje v šovu pa vidi kot priložnost, da morda prvič nekomu odpre svoje srce. MAIDA Maida prihaja iz Velike Kladuše v Bosni in Hercegovini, danes pa živi v Sarajevu, kjer dela kot model, upraviteljica družbenih omrežij, fitnes trenerka in grafična oblikovalka. S svojo ekstrovertirano osebnostjo in energičnim življenjskim slogom izstopa iz množice. Ljubi športne aktivnosti in trenutke, prežete s toplino ter ceni manjše geste pozornosti, ki imajo za njo večji pomen kot draga darila. Ima 30 let in nikoli ne beži od izzivov in novih priložnosti. Maida v ljubezni išče moškega, ki bo dorasel njenim izzivom in bo pripravljen na iskreno in strastno povezovanje. Verjame v moč intuicije in ne beži pred konflikti, saj v njih vidi priložnost za testiranje meja in resnosti partnerja. Pri tem želi najti nekoga, ki bo cenil njeno odločenost, smisel za humor in globlje čustvene povezave. Za njo prava ljubezen ni običajna – išče edinstveno povezavo, kjer bo partner obogatil njen svet s strastjo do življenja. VANJA Vanja, 24-letna Ljubljančanka, je študentka matematike in fizike ter strastna pisateljica pesmi, rap verzov in balad. Njena ljubezen do številk in logike se prepleta z njenimi čustvi, saj ljubezen zanjo ni le čustvo, ampak izkušnja, ki jo spreminja. Po resni vezi na daljavo je spoznala pomen iskrenosti in truda v odnosih, a upa, da bo našla partnerja, ki zna uskladiti igrivost in globoke emocije. Vanja išče partnerja, ki je šarmanten, inteligenten, samosvoj, a hkrati tudi skrben in nežno podporen. V prostem času se rada pogovarja o psihologiji, naravi in življenjskem smislu, vedno pa išče nove izzive in lepoto v vsakdanjih stvareh.

