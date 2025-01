To so nominiranci za prestižne oskarje

Igralca Bowen Yang in Rachel Sennott sta razkrila imena letošnjih nominirancev za prestižne oskarje. Največ nominacij, kar 13, so se razveselili ustvarjalci filma Emilia Pérez . Sledita jima filma Brutalist in Žlehtnoba , vsak z 10 nominacijami. Spodaj objavljamo celoten seznam nominirancev, med katerimi je veliko odmevnih imen. Spomnimo, podelitev oskarjev se bo odvila 2. marca v gledališču Dolby, vodil jo bo Conan O'Brien .

Najboljša igralka v glavni vlogi: Cynthia Erivo - Žlehtnoba Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez Mickey Madison - Anora Demi Moore - Substanca Fernanda Torres - I'm Still Here

Najboljši film: Anora Brutalist Bob Dylan: Popolni neznanec Konklave Dune: Peščeni planet, 2. del Emilia Pérez I'm Still Here Nickel Boys Substanca Žlehtnoba

Najboljša izvirna pesem: El Mal - Emilia Pérez The Journey - The Six Triple Eight Like A Bird - Sing Sing Mi Camino - Emilia Pére Never Too Late - Elton John: Never Too Late

Najboljši vizualni in posebni učinki: Alien: Romulus Better Man Dune: Part Two Kingdom of the Planet of the Apes Žlehtnoba

Najboljša maska in pričeska: A Different Man Emilia Pérez Nosferatu Substanca Žlehtnoba

Najboljši tujejezični film:

I'm Still here

The Girl with the Needle

Emilia Pérez

The Seed of the Sacred Fig

Flow

Najboljši animirani film:

Flow

Vrvež v moji glavi 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengence Most Fowl

The Wild Robot

Najboljši kratkometražni animirani film:

Beautiful Men

In The Shadow of The Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Najboljši kratkometražni film:

A Lien

Anuja

I'm Not A Robot

The Last Ranger

The An Who Could Not Remain Silent

Najboljši dokumentarni film:

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to Coup D'etat

Sugarcane

Najboljši kratkometražni dokumentarni film

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instrumenting of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra