Za vlogo Stotnika Amerike so se borili igralci, kot so Sam Worthington, Will Smith, Channing Tatum, John Krasinski, Michael Cassidy, Kellan Lutz, Ryan Phillippe in Alexander Skarsgård. A slavni ščit je na koncu dobil igralec Chris Evans, ki je v vlogi Stotnika Amerike igral kar osem let.

Marca je sicer že namignil, da se od vloge počasi poslavlja, ko je dejal "bolje je, da stopiš z vlaka, preden te porinejo z njega", zdaj pa je na Twitterju objavil tudi poslovilno pismo: "Uradno sem zaključil snemanje četrtih Maščevalcev. Bil je zelo čustven dan. To vlogo sem igral zadnjih osem let in bilo mi je v veliko čast. Vsem pred kamero, za kamero, občinstvu ... hvala vam za vse spomine! Za vedno vam bom hvaležen."