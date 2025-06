Tom Cruise bo prejel častnega oskarja za prispevek k filmu

Dobitnike častnih oskarjev, ki jih bodo podelili 16. po vrsti, je akademija razglasila v torek na Beverly Hillsu. Zanje ni konkurence, odbor akademije pa izbira posameznike za njihov prispevek k filmu in družbi. Nagrade bodo podelili na gala prireditvi 16. novembra v Los Angelesu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Tom Cruise je bil izbran za prejemnika častnega kipca za svoj prispevek h kinematografiji. 62-letni igralec je bil štirikrat nominiran za oskarja, a prestižne nagrade ni nikoli osvojil, čeprav je dosegel svetovno slavo z vlogama v akcijskih filmih Misija: Nemogoče in Top Gun.

Njegova "neverjetna predanost naši filmski skupnosti, gledališki izkušnji in skupnosti kaskaderjev nas je vse navdihnila", je akademija zapisala v sporočilu za javnost. V njem so ga označili za enega najbolj prepoznavnih in najbolj uspešnih igralcev vseh časov ter izpostavili njegovo predanost izvajanju lastnih kaskaderskih vložkov.

Debbie Allen bodo nagradili za petdesetletno kariero, v kateri je sedemkrat podpisala koreografijo za slovesno podelitev oskarjev. Sodelovala je tudi pri filmih, kot je romantična komedija Pozabi Pariz iz leta 1995. Wynn Thomas bo nagrajen za sodelovanje pri filmih, kot so Malcolm X, V vročici noči in Čudoviti um.

Country pevka Dolly Parton bo na slovesnosti prejela nagrado za večdesetletno humanitarno delo, poimenovano po dansko-ameriškem igralcu in filantropu Jeanu Hersholtu (1886-1956).