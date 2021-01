Tom Cruise bo z roboti nadziral upoštevanje ukrepov zoper covid-19

"Tom se resnično trudi, da bi poskrbel, da snemanje filma Misija: nemogoče ne bi bilo ustavljeno zaradi epidemije. Kupil je robota, ki mu bosta pomagala nadzirati ukrepe zoper covid-19 in iskati tiste, ki ukrepe kršijo," je za The Sun povedal neimenovani vir, ki trdi, da je Tom Cruise za na snemanje novega filma kupil dva robota, s katerima bo poostril nadziranje kršenja ukrepov.

58-letni zvezdnik je za snemanje tega filma že zapravil manjše premoženje, govori se o več deset tisoč evrih. Najprej se je šušljalo, da gradi vas, v kateri bi vsi zaposleni živeli in tako ne imeli stika z zunanjim svetom, saj bi jim 'vas' ponujala vse. A očitno so to bile le govorice. Kasneje je Tom najel dve veliki križarki, kamor je nastanil vso ekipo in znova poskrbel za dobro izolacijo od virusa.

In čeprav je po njegovem izpadu, ko se je drl na zaposlene, nekaj sodelavcev dalo odpoved, se z njim marsikdo tudi strinja. Med drugim njegova soigralka Vanessa Kirby: "Mislim, da je pomembno, da sporočamo, da je treba ostati varen."