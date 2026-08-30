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Tom Cruise in Anne Hathaway prvič skupaj na velikem platnu

Los Angeles, 30. 08. 2026 14.17 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Dnevi grmenja

Tom Cruise se vrača v nadaljevanju filmske uspešnice Dnevi grmenja. Tokrat bo ob njem zaigrala Anne Hathaway, drugi del pa bo na velika platna prišel poleti leta 2028. To bo prvi skupni projekt zvezdnice Hudičevka v Pradi in trikratnega nominiranca za oskarja.

Filmski studio Paramount Pictures je na družbenem omrežju sporočil, da pripravlja nadaljevanje filma Dnevi grmenja, v katerem bo ob Tomu Cruisu zaigrala Anne Hathaway. Novico so delili v obliki videa, v katerem igralca stopita ob dirkalni avtomobil in naznanita, da bosta skupaj posnela film.

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Hathaway, ki je visoko noseča, doda, da bo najprej rodila, nato pa se s Cruisem lahko lotita snemanja nove uspešnice. 64-letnik bo tako ponovno stopil v čevlje voznika NASCAR Colea Tricklea, 43-letna Hathaway pa bo zaigrala inženirko in lastnico ekipe. Zvezdnik franšize Misija nemogoče bo film skupaj z Jerryjem Bruckheimerjem in Tommyjem Harperjem tudi produciral. Režiser bo Jonathan Levine.

Tom Cruise in Nicole Kidman v filmu Dnevi grmanja iz leta 1990.
Tom Cruise in Nicole Kidman v filmu Dnevi grmanja iz leta 1990.
FOTO: Profimedia

Cruise je v prvem filmu, ki je na velika platna prišel leta 1990, zaigral ob nekdanji ženi Nicole Kidman. Par se je spoznal prav med snemanjem in se leto pozneje poročil. Skupaj sta posvojila sina Connorja in hčerko Isabello, ločila pa sta se leta 2001.

Film Dnevi grmenja je v blagajno prinesel 136 milijonov evrov, kar je več kot podvojen vložek, ki so ga namenili za snemanje.

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