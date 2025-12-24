Tom Cruise in Sandra Hüller skupaj v filmu

Napovednik za novi Inarritujev film prikazuje Cruisea z lopato v roki in oceanom v ozadju. Po poročanju portala Deadline bo zgodba pripovedovala o najmočnejšem človeku na svetu, ki poskuša ustaviti katastrofo, ki jo je sprožil sam in ki ogroža človeštvo. V igralski zasedbi so še Jesse Plemons , Sophie Wilde in Riz Ahmed .

Za štirikratnega oskarjevca Inarrituja bo Digger prvi film v angleškem jeziku po filmu Povratnik z Leonardom DiCapriom v glavni vlogi. Leto pred tem je dosegel uspeh s filmom Birdman ali nepričakovana odlika nevednosti, v katerem so med drugim zaigrali Michael Keaton, Edward Norton in Emma Stone.

Sandra Hüller je mednarodni uspeh požela z vlogama v kritiško priznanih dramah Anatomija padca in Interesno območje. Cruise je nazadnje zaigral v nadaljevanjih uspešnic Top Gun in Misija: Nemogoče.