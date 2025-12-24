Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Tom Cruise in Sandra Hüller skupaj v filmu

24. 12. 2025 20.09 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA E.M.
Tom Cruise

Zvezdnik akcijskih filmov Tom Cruise in nemška igralka Sandra Hüller bosta prihodnje leto skupaj na velikem platnu v filmu, ki ga bo režiral mehiški režiser Alejandro Inarritu. Komedija z naslovom Digger bo v kinematografe prišla oktobra, so sporočili iz družbe Warner Bros.

Napovednik za novi Inarritujev film prikazuje Cruisea z lopato v roki in oceanom v ozadju. Po poročanju portala Deadline bo zgodba pripovedovala o najmočnejšem človeku na svetu, ki poskuša ustaviti katastrofo, ki jo je sprožil sam in ki ogroža človeštvo. V igralski zasedbi so še Jesse Plemons, Sophie Wilde in Riz Ahmed.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za štirikratnega oskarjevca Inarrituja bo Digger prvi film v angleškem jeziku po filmu Povratnik z Leonardom DiCapriom v glavni vlogi. Leto pred tem je dosegel uspeh s filmom Birdman ali nepričakovana odlika nevednosti, v katerem so med drugim zaigrali Michael Keaton, Edward Norton in Emma Stone.

Sandra Hüller je mednarodni uspeh požela z vlogama v kritiško priznanih dramah Anatomija padca in Interesno območje. Cruise je nazadnje zaigral v nadaljevanjih uspešnic Top Gun in Misija: Nemogoče.

tom cruise Sandra Hüller film digger

Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?

SORODNI ČLANKI

Tom Cruise po štirih desetletjih uspešne kariere prejel častnega oskarja

Glen Powell razkril vzdevek Toma Cruisa: Vsi ga tako kličejo

Tom Cruise na rdeči preprogi podprl nekdanjega soigralca Glena Powella

Razšla sta se Tom Cruise in Ana de Armas

Zanimivosti iz zakulisja filma Top Gun: Maverick

Legendarni Top Gun: zanimivosti iz zakulisja

Tom Cruise je zavrnil Trumpovo vabilo: ne bo se udeležil podelitve

Tom Cruise in Ana de Armas razmerja ne skrivata več: držala sta se za roke

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kako do popolnih družinskih fotografij?
Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke
Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke
Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?
Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?
Z otroki specite in okrasite vesele decembrske mafine
Z otroki specite in okrasite vesele decembrske mafine
zadovoljna
Portal
25 prazničnih vprašanj s Tinkaro Fortuna
To so najlepši nohti za novoletne praznike
To so najlepši nohti za novoletne praznike
Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba
Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba
Se spomnite, kateri Slovenci so pristali na žaru?
Se spomnite, kateri Slovenci so pristali na žaru?
vizita
Portal
Piješ preveč alkohola?
Vzroki nenadne bolečine v glavi, ki niso migrena
Vzroki nenadne bolečine v glavi, ki niso migrena
Redka, a zelo agresivna oblika raka
Redka, a zelo agresivna oblika raka
Melatonin: za koga je priporočljiv in za koga ne?
Melatonin: za koga je priporočljiv in za koga ne?
cekin
Portal
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
moskisvet
Portal
Umrla je glasbena legenda
Ali lahko umetna inteligenca zamenja vašega osebnega trenerja?
Ali lahko umetna inteligenca zamenja vašega osebnega trenerja?
Tako se ne smete obnašati na božični večerji
Tako se ne smete obnašati na božični večerji
Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja
Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Pametno izberite barvo spalnice saj vpliva na naslednje
Pametno izberite barvo spalnice saj vpliva na naslednje
'Italijanski Banksy', ki navdušuje s svojimi murali
'Italijanski Banksy', ki navdušuje s svojimi murali
Kako v 60 minutah pripraviti dom na praznike?
Kako v 60 minutah pripraviti dom na praznike?
okusno
Portal
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Slastna praznična sladica brez peke
Slastna praznična sladica brez peke
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
voyo
Portal
Jelenček Niko 2
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Sandokan
Sandokan
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425