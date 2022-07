Tom Cruise je s 97 milijoni evrov najboljše plačan hollywoodski igralec

Poročilo, ki ga je izdala revija, specializirana za filmsko industrijo, je pokazalo, da so drugi filmski zvezdniki daleč za Cruisom pri plačilih, ki jih dobijo za določeno vlogo na velikem ali malem platnu. Na drugem mestu je po zaslužku Will Smith, ki bo za prihajajoči film Emancipation prejel 34 milijonov evrov. Sledita Leonardo DiCaprio (Killers of the Flower Moon) in Brad Pitt (drama o formuli 1), ki bosta za svoji vlogi dobila 29 milijonov evrov.