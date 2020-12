Tom Cruise na snemanju podivjal zaradi kršenja ukrepov: Odpuščen boš!

"Mi smo zlati standard! Zaradi nas v Hollywoodu spet snemajo filme! Ker verjamejo v nas in v to, kar počnemo! Vsako noč sem z vsemi j******* studii, z zavarovalnicami, producenti in oni gledajo nas in se zgledujejo po nas! Mi ustvarjamo na tisoče služb za ljudi, ki jih nimajo, vi kreteni pa ne razumete! Tega nočem nikoli več videti! In če ne boste upoštevali navodil, boste odpuščeni, in če vas samo še enkrat vidim, da prekršite karkoli, vas ne bo več tu! In če to ponovi kdorkoli v ekipi, ga čaka enaka usoda! To je to! To velja zate! In zate! In zate! Ne ponovite tega! To je to! Brez opravičil!" se je drl Tom in nadaljeval svoj dvominutni govor: "Svoja dejanja lahko pojasnite ljudem, ki danes izgubljajo svoje j***** domove zaradi tega, ker se naša industrija zapira. Vaša dejanja jim ne bodo prinesla hrane na mizo, zaradi vas ne bodo mogli plačati študija svojim otrokom. To je misel, s katero grem vsako noč spat! Se opravičujem, vseeno mi je za vaša opravičila. Povedal sem vam svoje in hočem, da to tudi počnete. Če pa ne boste, vas ne bo več tu! Ne bomo ustavili snemanja tega filma! Smo razumeli?! Če to vidim še enkrat, vas ne bo več. Torej, drug drugega boste odpuščali, če boste to delali. To je to. Ali sem dovolj jasen? Vam je jasno, kaj hočem? Razumete odgovornost, ki jo nosite? Če ne morete biti razumevajoči, se ne morem ukvarjati z vašo zgrešeno logiko in boste odpuščeni."