Tom Cruise o sedmem delu Misije: nemogoče: 'Je vrhunec vseh mojih veščin'

"Ta film je bil vrhunec vseh mojih veščin. Veliko se dogaja, najpomembnejše je snemanje in pripovedovanje zgodbe," je o filmu Misija: nemogoče, ki nosi naslov Maščevanje, 1. del (angl. Dead Reckoning Part One ), povedal 60-letni Cruise, ki je znova nastopil v vlogi agenta Ethana Hunta, ki poskuša preprečiti, da bi grozljivo novo orožje uničilo človeštvo.

V sedmem nadaljevanju franšize so poleg Cruisa nastopili še Simon Pegg, Hayley Atwell in Ving Rhames. Zvezdnik je v četrtek na londonski premieri filma dejal, da je že od otroštva sanjal o snemanju filmov in da je predan novim izzivom in učenju novih veščin.