Tom Cruise ob snemanju novega dela franšize Misija: Nemogoče čuti velik pritisk

Pred kratkim smo poročali o tem, da je pet članov produkcijske ekipe pri franšizi Misija: Nemogoče zapustilo snemanje zaradi neprimernega vedenja igralca Toma Cruisa . Po poročanju tujih medijev naj bi si zvezdnik zelo prizadeval za to, da bi snemanje težko pričakovanega novega dela franšize Misija: Nemogoče potekal nemoteno v obdobju, ko je svet ogrožen zaradi covida-19 in bi se lahko produkcija v trenutku ustavila.

"Težko je opisati, kako neverjetno osredotočen je na to, da bi bil ta film čim boljši. Filmi Misija: Nemogoče so zanj izredno velikega pomena. To so njegovi filmi, zato bo storil vse, da bi snemanje potekalo nemoteno. Sam je sodeloval pri postavitvi protokola za omejevanje širjenja novega koronavirusa na prizorišču. Seveda kršitve jemlje zelo osebno," je povedal anonimen vir, ki sodeluje pri produkciji na Otoku.

Tom naj bi izgubil živce, ko so se nekateri neprimerno vedli in niso upoštevali pravil. Ob tem so številni komentirali, da ga le redko vidijo povzdigniti glas. "V vseh teh letih še nihče ni slišal Toma, da bi se drl. Na snemanju je običajno zelo osredotočen na svoje delo. Ta film pa je povsem drugačen. Snemati ga moramo med pandemijo,"je še povedal vir.

Produkcija je bila sicer že dvakrat prekinjena: spomladi ob začetku in znova jeseni, ko so na snemanju zaznali okužbo. Cruise je svojo predanost ustvarjanju filma potrdil že pred pol leta, ko je najel križarko, na kateri so se ustvarjalci izolirali. "Je perfekcionist. Ko vidi nekaj neprofesionalnega, želi to popraviti. Čuti pritisk, kako bo uredil vse zaplete. Ne želi si motenj v delovnem procesu."