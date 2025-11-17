Tom Cruise po štirih desetletjih uspešne kariere prejel častnega oskarja

Ameriška akademija umetnosti in znanosti gibljivih slik (Ampas) je na letošnji gali Governors Awards častne oskarje, ki jih podeljuje za izjemen življenjski prispevek kinematografiji in prispevek k filmski umetnosti, podelila hollywoodskemu zvezdniku Tomu Cruisu, ameriški igralki in koreografinji Debbie Allen in scenografu Wynnu Thomasu.

Častni oskar je letos pripadel igralcu Tomu Cruisu, ameriški igralki in koreografinji Debbie Allen in scenografu Wynnu Thomasu. Pevka countryja in igralka Dolly Parton je za svoje družbeno delovanje prejela humanitarno nagrado Jeana Hersholta. Partonova, ki je zaradi zdravstvenih težav odpovedala načrtovane koncerte, ni pripotovala v Hollywood, se pa je pevka pesmi Jolene, ki je bila za svoje pesmi dvakrat nominirana za oskarja, v videoposnetku zahvalila za nagrado. Kot je med drugim povedala, je odraščala v družini z 12 otroki in se že zgodaj naučila deliti stvari, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dolly Parton

Z grammyjem nagrajena Partonova s svojo fundacijo Dollywood podpira izobraževanje otrok in mladostnikov. Posebno nagrado, poimenovano po dansko-ameriškem igralcu in filantropu Jeanu Hersholtu (1886–1956), podeljujejo le občasno. Tom Cruise je v čustvenem zahvalnem govoru na slovesnosti povedal, da je že kot majhen otrok storil vse, da bi dobil vstopnico za kino. Snemanje filmov zanj ni samo njegov poklic, "To sem jaz," je na prireditvi, ki je bila v nedeljo zvečer v Los Angelesu, še povedal igralec in dodal, da ga je kinematografija popeljala po vsem svetu in ga naučila ceniti in spoštovati razlike. V kinu se ljudje skupaj smejejo, čutijo, upajo in sanjajo – "To je moč te umetnosti," je še povedal.

Tom Cruise