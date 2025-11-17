Svetli način
Tom Cruise po štirih desetletjih uspešne kariere prejel častnega oskarja

Los Angeles, 17. 11. 2025 11.07 | Posodobljeno pred 48 minutami

STA , E.K.
Ameriška akademija umetnosti in znanosti gibljivih slik (Ampas) je na letošnji gali Governors Awards častne oskarje, ki jih podeljuje za izjemen življenjski prispevek kinematografiji in prispevek k filmski umetnosti, podelila hollywoodskemu zvezdniku Tomu Cruisu, ameriški igralki in koreografinji Debbie Allen in scenografu Wynnu Thomasu.

Častni oskar je letos pripadel igralcu Tomu Cruisu, ameriški igralki in koreografinji Debbie Allen in scenografu Wynnu Thomasu. Pevka countryja in igralka Dolly Parton je za svoje družbeno delovanje prejela humanitarno nagrado Jeana Hersholta. Partonova, ki je zaradi zdravstvenih težav odpovedala načrtovane koncerte, ni pripotovala v Hollywood, se pa je pevka pesmi Jolene, ki je bila za svoje pesmi dvakrat nominirana za oskarja, v videoposnetku zahvalila za nagrado. Kot je med drugim povedala, je odraščala v družini z 12 otroki in se že zgodaj naučila deliti stvari, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dolly Parton
Dolly Parton FOTO: AP

Z grammyjem nagrajena Partonova s svojo fundacijo Dollywood podpira izobraževanje otrok in mladostnikov. Posebno nagrado, poimenovano po dansko-ameriškem igralcu in filantropu Jeanu Hersholtu (1886–1956), podeljujejo le občasno.

Tom Cruise je v čustvenem zahvalnem govoru na slovesnosti povedal, da je že kot majhen otrok storil vse, da bi dobil vstopnico za kino. Snemanje filmov zanj ni samo njegov poklic, "To sem jaz," je na prireditvi, ki je bila v nedeljo zvečer v Los Angelesu, še povedal igralec in dodal, da ga je kinematografija popeljala po vsem svetu in ga naučila ceniti in spoštovati razlike. V kinu se ljudje skupaj smejejo, čutijo, upajo in sanjajo – "To je moč te umetnosti," je še povedal.

Tom Cruise
Tom Cruise FOTO: Profimedia

Cruise je zaslovel s filmskimi uspešnicami, kot sta Misija nemogoče in Top Gun. Za oskarja je bil nominiran za vloge v filmih Rojen 4. julija, Jerry Maguire in Magnolija ter kot producent filma Top Gun: Maverick, vendar oskarja doslej še ni prejel.

Debbie Allen, ki je med drugim znana po vlogi učiteljice plesa Lydie Grant v filmu in seriji Fame ter filmu Fame – Pot do slave, je sodelovala kot koreografinja pri številnih filmih. Dolgoletni scenograf Wynn Thomas je sodeloval pri filmih, kot sta Malcolm X in Čudoviti um.

Gala Governors Awards je letos potekala šestnajstič. Slovesnosti so se udeležili številni znani obrazi, med njimi Jennifer Lopez, Ariana Grande, Sydney Sweeney, Jennifer Lawrence, Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman in Colin Farrell.

Častne oskarje od leta 2009 podeljujejo na gali Governors Awards, prej so jih podeljevali med osrednjo slovesnostjo podelitve oskarjev.

Med dosedanjimi prejemniki častnih oskarjev so med drugim glasbeni mogul Quincy Jones (1933–2024) ter dolgoletna producenta filmov o Jamesu Bondu Barbara Broccoli in Michael G. Wilson.

E.Nigma
17. 11. 2025 11.56
Bravo.
GAYPROPAGANDA
17. 11. 2025 11.55
Zadnji čas. Tom Cruise je en najboljših akcijskih igralcev.
