Tom Cruise priznal, kako fizično naporno je bilo snemanje filma Top Gun: Maverick

Akrobacije, ki so potekale visoko na nebu za film Top Gun: Maverick, so bile ravno tako intenzivne med snemanjem, kot so bile kasneje tudi na velikem platnu. V posnetku iz zakulisja so se zvezdniki spominjali, kako je bilo sedeti v letalski kabini na snemanju filma. "Fizično je bilo naporno biti tam, vleči tiste G-je," je povedal glavni zvezdnik filma Tom Cruise. "Izčrpavajoče je bilo." Režiser Joseph Kosinski je dodal, da so se igralci soočili s 725 kilogrami sile ali 8 g v nekaterih akrobacijah, kasneje pa so povedali, da jim je zaradi tolikšne sile g potegnilo kri iz možganov.