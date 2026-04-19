Tom Cruise še tretjič v franšizi Top Gun

Filma Top Gun iz leta 1986 in Top Gun: Maverick , ki je bil premierno prikazan pred štirimi leti, bosta dobila nadaljevanje, Tom Cruise pa bo še enkrat uprizoril pilota Petea 'Mavericka' Mitchella. Novico je na okrogli mizi CinemaCona 2026 potrdil studio Paramount, je prvi poročal Variety, pod scenarij pa se bo podpisal Jerry Bruckheimer , ki bo film tudi produciral.

V drugem filmu franšize, ki so ga posneli 36 let po prvem delu, sta nastopila tako Cruise kot Val Kilmer, v igralski zasedbi pa so se jima pridružili Miles Teller, Glen Powell, Lewis Pullman in Kelly McGillis.

Da se obeta tretje nadaljevanje, je maja 2025 namignil 63-letni zvezdnik franšize, ki je spregovoril o tem, kaj načrtuje v nadaljevanju kariere, ki je zelo akcijsko obarvana. "Razmišljamo in se pogovarjamo o več različnih zgodbah, kaj lahko naredimo in kaj je mogoče. Trajalo je 35 let, da sem se spomnil Top Gun: Maverick, razmišljamo pa tako v smeri nadaljevanja Top Guna kot Dnevov grmenja," je povedal v avstralski različici oddaje Today.