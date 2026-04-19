Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Tom Cruise še tretjič v franšizi Top Gun

Los Angeles, 19. 04. 2026 08.00 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
K.Z.
Top Gun

Nastaja še tretji film franšize Top Gun. Novico je sporočil studio Paramount, pod okriljem katerega sta nastala že prva dva dela. Tudi tokrat bo lik Petea 'Mavericka' Mitchella obudil Tom Cruise, so potrdili.

Filma Top Gun iz leta 1986 in Top Gun: Maverick, ki je bil premierno prikazan pred štirimi leti, bosta dobila nadaljevanje, Tom Cruise pa bo še enkrat uprizoril pilota Petea 'Mavericka' Mitchella. Novico je na okrogli mizi CinemaCona 2026 potrdil studio Paramount, je prvi poročal Variety, pod scenarij pa se bo podpisal Jerry Bruckheimer, ki bo film tudi produciral.

Tom Cruise bo znova zaigral Petea 'Mavericka' Mitchella.
FOTO: Profimedia

V drugem filmu franšize, ki so ga posneli 36 let po prvem delu, sta nastopila tako Cruise kot Val Kilmer, v igralski zasedbi pa so se jima pridružili Miles Teller, Glen Powell, Lewis Pullman in Kelly McGillis.

Da se obeta tretje nadaljevanje, je maja 2025 namignil 63-letni zvezdnik franšize, ki je spregovoril o tem, kaj načrtuje v nadaljevanju kariere, ki je zelo akcijsko obarvana. "Razmišljamo in se pogovarjamo o več različnih zgodbah, kaj lahko naredimo in kaj je mogoče. Trajalo je 35 let, da sem se spomnil Top Gun: Maverick, razmišljamo pa tako v smeri nadaljevanja Top Guna kot Dnevov grmenja," je povedal v avstralski različici oddaje Today.

Igralčev dolgoletni sodelavec Christopher McQuarrie, ki je v franšizi Top Gun sodeloval kot soscenarist in soproducent, pa je dejal, da bi lahko tretje nadaljevanje franšize Top Gun na velike ekrane prišlo prej, kot bi oboževalci pričakovali. "Vem, o čem bo film govoril. Ni bilo težko, čeprav sem mislil, da bo, kar je dobro izhodišče," je povedal v podkastu Happy Sad Confused.

Maverick pa ni navdušil le oboževalcev, v kino blagajne je prinesel neverjetnih 1,49 milijarde evrov in si leta 2023 prislužil oskarja za najboljši zvok.

top gun top gun maverick tom cruise nadaljevanje film igralec franšiza

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
osservatore
19. 04. 2026 09.21
Kaj bo v filmu sodeloval na mednarodnem tekmovanju 60 letnih pilotov?
Odgovori
+0
1 1
McGregor---
19. 04. 2026 09.16
Tokkrat bo napadel 🇮🇷, bil sestreljen, bo peš šel v Teheran, potolkel vse (aka Mission Imposible 14) in na koncu se bo resil s pomocjo "najboljsih specialcev na svetu -Seal Team 😂". In potem bo 🇮🇷 kapirtuliral in 🇮🇱 bido vsi Happy 😂😂😂😂😂 Boliwood 2.0
Odgovori
+4
4 0
ActiveS
19. 04. 2026 09.35
🤣🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
3320.
19. 04. 2026 09.10
Proti Rusu, ene na ena, Američan nima šans, boljša letala, boljši piloti.
Odgovori
+2
3 1
proofreader
19. 04. 2026 09.47
Rus nima letala sploh. Ker ni čipov iz hladilnikov.
Odgovori
+1
1 0
ActiveS
19. 04. 2026 08.55
Znanstvena fantastika Hollywooda, samo nešolani in naivni verjamejo v take filme 🤣 v realnem svetu ameriška letala padajo hitreje (Iran, Srbija, Afganistan) kot si mislimo.
Odgovori
+1
3 2
Amor Fati
19. 04. 2026 08.48
Še ena propaganda. Bo pa vsaj mastno plačan in spet ga bodo Američani imeli za narodnega junaka. Splača se potrpet dva meseca snemanja. Boljš to, kot pa, da ljudje vidijo tvoj dejansko pravi obraz, ki je ze vec kot desetletje vpet v kult, ki ljudem pere mozgane z nekimi nezemeljskimi bitji.
Odgovori
+1
2 1
ActiveS
19. 04. 2026 08.56
Tom je meter in ćevap visok 🤣
Odgovori
+2
2 0
3320.
19. 04. 2026 09.11
Tom je kr jack, film je paa....
Odgovori
+0
1 1
tech
19. 04. 2026 08.36
Kaj bo reševal vojaka v Iranu in financiral bo Trump?
Odgovori
+1
2 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641