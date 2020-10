Tom Cruise snema v Benetkah

Tom Cruise trenutno snema v Benetkah. Fotografi so ga ujeli na snemanju enega od prizorov v beneškem kanalu, pri katerem je iz enega vodnega taksija skočil v drugega. Kot lahko vidimo, celotna ekipa na snemanju nosi zaščitne maske, med vajami pa jo ima na sebi tudi hollywoodski zvezdnik.

58-letni igralec je bil tokrat oblečen v elegantna oblačila, med odmori snemanja pa je pozdravil svoje oboževalce in mimoidoče, ki so se zaustavljali in pogledovali k mestu dogajanja.