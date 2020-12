Tom Cruise spet znorel, pet sodelavcev dalo odpoved: Delati z njim je misija nemogoče

Poročali smo, da je Tom Cruise pred dnevi nadrl svoje sodelavce, ker naj bi kršili ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Njegov skoraj triminutni samogovor, da so oni 'zlati standard filmske produkcije' in da so zgled filmskemu svetu, je posnel eden od prisotnih in posnetek poslal britanskim medijem.

Zdaj pa naj bi, po pisanju britanskega portalaThe Sun, Tom ponovno izgubil živce. Pet sodelavcev na snemanju očitno meni, da je to preseglo vse meje, in so dali odpoved. "Delati z njim je misija nemogoče," pravi neimenovani vir.

"Prvo norenje je bilo veliko in zelo neprijetno, a stvari se od takrat niso pomirile. Napetost narašča že mesece in Tomov izpad je sodu izbil dno. Odkar je njegov samogovor postal javen, je jeze samo še več, in nekateri zaposleni so dali odpoved,"je za The Sun povedal vir. "Tom je sit vsega. Po mesecih truda, da bi še naprej odgovorno snemali film, ne zmore več. Zelo je jezen, da drugi niso tako zavzeti kot on. Na koncu je on tisti, ki nosi vso odgovornost."