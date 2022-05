Tom Cruise v Cannesu: šestminutne stoječe ovacije in nagrada presenečenja

Na francoski rivieri se je začel najprestižnejši filmski festival Cannes, ki letos prvič po dveh letih poteka brez omejitev. Drugi dan festivala je s svojo prezenco vse prisotne navdušil Tom Cruise, ki je prišel na predpremierno predvajanje novega filma Top Gun: Maverick. Tom je prišel s helikopterjem, na odru festivala prejel nagrado presenečenja, zajokal in se po koncu predvajanja filma zahvalil za večminutne stoječe ovacije.

Drugi dan canskega filmskega festivala je zaznamoval eden največjih filmskih zvezdnikov, Tom Cruise, ki je prišel predstavit svoj težko pričakovani najnovejši film Top Gun: Maverick. Na rdečo preprogo je prišel kar s helikopterjem, med sprehodom po njej in druženju s soigralci pa se je ozrl proti nebu, na katerem je vse prisotne čakalo presenečenje – slavnostni prelet vojaških letal z dimom v barvah ameriške in francoske zastave.

Organizatorji letošnjega filmskega festivala na francoski rivieri so se poklonili Cruisu in mu pripravili filmček, v katerem so si lahko vsi prisotni v dvorani ogledali montažo njegovih največjih vlog oziroma najznamenitejših filmskih izjav, od filma Risky Business do Top Guna in drugih.

A še preden so si vsi prisotni predpremierno ogledali film Top Gun: Maverick, so organizatorji Cruisa presenetili z nagrado zlata palma. Ker igralec ni vedel, da bo prejel kakšno nagrado, je bil vidno presenečen in ganjen, piše Variety. Za trenutek je ostal brez besed, nato pa povedal: "To je izjemen večer in izjemen čas – že to, da lahko sploh vidim vse vaše obraze. Od prvega filma Top Gun mineva 36 let in drugega smo morali zaradi pandemije za nekaj let prestaviti."

Tom je nato na oder poklical svoje soigralce, Jennifer Connelly, Milesa Tellerja in Jona Hamma. "Snemanje tega filma je bilo sanjsko. O tem smo govorili že med snemanjem. To, da smo trenutno v kinodvorani in da ni mask, je neprecenljivo. Zapomnil si bom ta trenutek, zelo sem hvaležen. Tu smo za vas. Vse te filme snemam za vas in blagoslovljen sem, da lahko počnem, kar počnem. Uživajte v tem večeru. Vi ste ustvarili moje življenje."

Kot poroča Variety, je bilo med spremljanjem filma mogoče čutiti, da množica skupaj diha za novo zgodbo. Pri sceni s Tomom Cruisom in Valom Kilmerjem, ki je v prvem filmu igral njegovega nasprotnika, je dvorana ganjeno reagirala v en glas. Po koncu filma pa je filmska zasedba s Tomom Cruisom na čelu prejela šestminutne stoječe ovacije.