Tom Cruise v družbi soigralk v Rimu na premieri novega filma Misija: Nemogoče

V kinodvorane se vrača franšiza Misija: Nemogoče, kjer je tudi v sedmem delu, ki nosi naslov Dead Reckoning Part One, v glavni vlogi nastopil Tom Cruise. Svetovna premiera filma je bila v Rimu, kjer so se 60-letnemu zvezdniku na rdeči preprogi pridružile tudi igralke, ki so v tokratnem filmu zasijale ob njem.

icon-expand Tom Cruise z Rebecco Ferguson FOTO: Profimedia

Zvezdnik je za to priložnost oblekel obleko modre barve, ki jo je kombiniral z ujemajočim se brezrokavnikom, videz pa dopolnil s sončnimi očali in črnimi čevlji. A poglede so v resnici ukradle lepe igralke, ki so ga spremljale. Za presenečenje pa je poskrbel kar 60-letni igralec, ki je nepričakovano na lice poljubil 39-letno Rebecco, medtem ko sta pozirala za fotografe, ona pa mu je nekaj prišepnila na uho. Igralka, ki je za slavnostno premiero oblekla črno žametno obleko, ki jo je kombinirala z rdečo šminko, je v filmu uprizorila vlogo Ilse Faust. Tudi 41-letna Atwellova se je odločila za črno obleko z izrezom na hrbtu, ki je razkazovala njeno vitko postavo. V novem filmu franšize je upodobila Grace. 35-letna nominiranka za oskarja Vanessa Kirby pa je blestela v obleki s perlicami, v franšizo pa se vrača v vlogi Alanne Mitsopolis oziroma Bele vdove. Premiere sta se udeležili tudi francoska igralka Pom Klementieff, ki je za to priložnost izbrala vijolično barvo, Mariela Garriga pa je nosila belo čipkasto obleko s kompleksnimi perlami.

icon-expand Ekipa sedmega dela franšize Misija: Nemogoče na premieri v Rimu FOTO: Profimedia

Cruise in Atwell sta decembra 2020 sprožila govorice, da sta se romantino zapletla, nek vir blizu produkcijske ekipe pa je takrat trdil, da sta se ujela od prvega dne, ko sta se spoznala. "Pandemija in vse težave, ki so prišle z njo, so ju še bolj zbližale. Postala sta praktično nerazdružljiva," je za The Sun takrat povedal vir. Soigralca sta govorice podžgala, ko sta se leto pozneje skupaj udeležila finala teniškega tekmovanja v Wimbledonu. A govorice je ustavila kar 41-letnica, ki je dejala, da je njuno razmerje zgolj platonske narave, aprila pa je sporočila, da se je zaročila z glasbenikom Nedom Wolfgangom Kellyjem, s katerim se je začela sestajati leta 2021.