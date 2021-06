Tom Cruise v samoizolaciji zaradi okužb v snemalni ekipi

Nočna mora Toma Cruisa se je uresničila – snemalna ekipa novega filma Misija nemogoče 7 se je morala samoizolirati, ker so bili štirje plesalci in deset delavcev na snemanju pozitivni na testiranju na novi koronavirus. Ker je bil na snemanju prisoten tudi Cruise, se je moral tudi on za štirinajst dni umakniti v izolacijo in spremljati svoje zdravstveno stanje.

Med snemanjem scene v nekem nočnem klubu, kjer je bil prisoten tudi 58-letni igralec, se je zgodilo točno to, česar se je ta najbolj bal – okužba v snemalni ekipi. "Celotna snemalna ekipa, kar je okrog 60 ljudi, se je morala odpraviti v samoizolacijo. To bo zelo vplivalo na nadaljnje snemanje, saj se bodo ob vrnitvi vsi spet lovili in nekako želeli dohiteti dogajanje," je del nek vir.

Pred petimi meseci je v javnost prišel avdioposnetek zvezdnika filma Top Gun, ki je znorel nad snemalno ekipo, ker ni upoštevala priporočene medsebojne razdalje. "Če vas še kdaj vidim, ste odpisani. Če še kdo iz te ekipe ne bo upošteval tega, bo to konec za vas– in ti tudi, pa ti. In vi–ne naredite tega nikoli več," je slišati Cruisovo besno kričanje, vmes pa je dodal kar nekaj kletvic.

Zvezdnik je dejal, da je njegov film ustvaril na tisoče delovnih mest in si ne želi, da bi "ljudje izgubljali svoje službe, ker je delo v industriji onemogočeno". "Ne bomo predčasno zaključili snemanja tega filma. Je to razumljivo? Če vas še enkrat vidim, da ne upoštevate priporočil, ste zaključili tukaj," je na posnetku še besnel Cruise.