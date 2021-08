Tom Cruise vztrajal, da bo v nadaljevanju Top Guna zaigral tudi Val Kilmer

Vala Kilmerja se najbolj spominjamo po njegovi vlogi Icemana, tekmeca pilota Mavericka, v Top Gunu. 35 let kasneje bo priljubljen film dobil nadaljevanje, v njem pa bo ponovno zaigral Val in to prav zaradi vztrajnosti Toma Cruisa. Zvezdnik namreč drugega dela ni želel posneti brez svojega igralskega kolega.

icon-expand Val Kilmer je ponovno stopil v čevlje Icemana. FOTO: Profimedia V nadaljevanje kultnega filma Top Gun bo Tomu Cruisu ob boku ponovno stal Val Kilmer, zasluge za njegovo reprizo vloge pa ima prav Cruise sam. Producent filmske uspešnice je za People dejal, da si je Tom resnično želel, da se mu Val ponovno pridruži na filmskem platnu. "Rekel je: 'Moremo imeti Vala, moramo ga dobiti nazaj. Moramo ga imeti v filmu.' On je bil gonilna sila. Vsi smo si ga želeli, ampak Tom je bil resnično nepopustljiv, da če bo posnel še en Top Gun, mora biti Val v njem," je za ameriški portal povedal Jerry Bruckheimer. V nadaljevanju je imela producent za 61-letnega Vala zgolj lepe besede: "Tako odličen igralec je in dober posameznik. Na prvem filmu smo se imeli tako lepo in želeli smo ponovno združiti nekaj te ekipe." Na snemanju Top Gun: Maverick, kot je naslov nadaljevanja, je bila po besedah Jerryja celotna filmska ekipa zelo ganjena: "To je bila res čustvena izkušnja za vse nas. Dolgo je trajalo, da smo prišli do tja, ampak uspelo nam je." Težko pričakovan film bo po več zamudah pri izdaji filma zaradi pandemije v kinodvoranah premierno predstavljen 19. novembra. PREBERI ŠE Val Kilmer v svoj dokumentarni film vključil mnogo zasebnih posnetkov Val pa po večletnem premoru od igranja ni posnel zgolj akcijskega filma, ampak tudi dokumentarec z naslovom VAL, v katerem je iskreno spregovoril o bolezni, ki ga je doletela pred šestimi leti. Z rakom grla se je pogumno spopadel, v filmu pa priznal, da se še zmeraj posveča težkemu okrevanju.