Tom Cruise z novim podvigom: Z motorjem zapeljal s klifa

Tom Cruise je v roku nekaj dni presenetil z dvema neverjetnima podvigoma. Najprej je objavil video posnetek, na katerem je skočil s padalom in kar v zraku svojim oboževalcem zaželel lepe praznike, sedaj pa je na družbenem omrežju objavil svoj novi kaskaderski podvig, ki je prav tako nastal med snemanjem novega filma franšize Misija nemogoče, v njem pa je z motorjem zapeljal s klifa.

Tom Cruise pri svojih 60 letih ne miruje, ravno obratno, skače s padalom, snema filme in z motorjem drvi s klifa. Vse to so delčki njegovega novega filma franšize Misija Nemogoče, ki bo še bolj adrenalina poln, kot smo jih bili vajeni do sedaj. Na kaskaderski podvig, ki ga je izvedel na Norveškem, se je pripravljal več let, v dveh dneh, odkar je posnetek objavil na Instagramu, pa si je video ogledalo več kot sedem milijonov ljudi.

"To je daleč najbolj nevarna stvar, ki jo je kdaj naredil," so uvodne besede na posnetku, takoj za njimi pa zvezdnik prizna, da se je na ta podvig pripravljal več let, a si je želel nekaj takšnega storiti že od otroštva. Cruise, ki je sicer znan po svoji natančnosti in želji po nadzoru, je sam organiziral prizor, pred tem pa ga je več let vadil.

icon-expand Tom Cruise v najbolj nevarnem kaskaderskem prizoru do sedaj FOTO: Profimeda