Tom Cruise želi zaigrati z Michaelom B. Jordanom: Sem velik oboževalec

Cruise je v pogovoru zatrdil, da bosta zvezdnika v prihodnje brez dvoma nastopila v skupnem projektu. A to ni prvič, da je igralec izrazil navdušenje nad Jordanom. "Predan je svoji blagovni znamki. Resnično ga spoštujem. Spoštujem tudi Ryana Cooglerja (režiserja Grešnikov, op. a.), všeč mi je ta film. Všeč so mi filmi, ki sta jih ustvarila. Brilijantni so, gre za velike filme ... Občudujem, kar počneta, in rad vidim, da ljudem uspeva," je Cruise dejal v enem od nedavnih pogovorov.

Jordan in Coogler sta moči namreč združila že pred Grešniki. Med drugim sta sodelovala v seriji filmov Črni panter, pa tudi v filmih Creed in Postaja Fruitvale.

Igralec se sicer po poročanju Far Out ni omejil le na Jordana. Kot je povedal, je pred nami 'veliko filmsko poletje', ob tem pa omenil nadaljevanje v seriji filmov z Johnom Wickom, v katerem bosta nastopila Keanu Reeves in Ana de Armas, ter Brada Pitta, ki bo nastopil v filmu F1.