'Draco' ne verjame, da bodo snemali nov del Harryja Potterja

Odkar se je avtorica J. K. Rowling odločila, da bo napisala nadaljevanje priljubljene franšize Harry Potter, so oboževalci na trnih, ali bodo znova snemali celovečerni film v stari igralski zasedbi. Leta 2016 je priljubljena pisateljica izdala knjigo z naslovom Harry Potter in otrok prekletstva (Harry Potter and the Cursed Child), ki je namenjena gledališki uprizoritvi. Upanje, da bi posneli nadaljevanje priljubljenih filmov, še vedno ostaja, čeprav igralec Tom Felton, ki so ga gledalci vzljubili v vlogi Draca Malfoya, meni, da se stara igralska zasedba ne bo znova združila na snemalnem setu.