Tom Hanks danes ne bi sprejel vloge homoseksualca v drami Philadelphia

Tom Hanks je v intervjuju za The New York Times priznal, da danes ne bi sprejel vloge v filmu Philadelphia, v katerem je leta 1993 upodobil odvetnika Andrewa Becketta, ki je bil po tem, ko so v njegovi odvetniški pisarni ugotovili, da je gej, odpuščen. "Vprašajmo se: Bi lahko heteroseksualec danes naredil to, kar sem naredil v Philadelphiji? Ne, in prav je tako."