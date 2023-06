Tom Hanks: Igral sem v nekaj filmih, ki jih sovražim

"Prvi rubikon, ki ga prestopiš je, ko filmu rečeš da. Tvoja usoda je zapečatena, v tem filmu boš. Drugi rubikon je, ko vidiš film, ki si ga posnel. Ali je film, ki deluje in si ga želel posneti, ali pa ne deluje in ni film, ki si ga želel posneti," je pojasnil Hanks. Dodal je, da med snemanjem ni mogoče vedeti, ali bo film odličen ali slab, ker gre za specifičen in počasen proces. "V celotnem postopku moraš zaupati sodelavcem, za katere upaš, da delajo po svojih najboljših močeh. Lahko imaš samo vero in upanje." Tretji rubikon je za Toma kritični odziv na film. "Nekdo bo rekel: 'To mi ni bilo všeč.' Drugi ljudje lahko rečejo: 'Mislim, da je izjemno.' Nekaj vmes je tisto, kar film dejansko je. Četrti rubikon je komercialni uspeh filma, kajti če ne prinaša denarja, bo tvoja kariera propadla prej, kot si želiš. To je zgolj dejstvo, to je posel. Peti rubikon je čas."