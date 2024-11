Tom Hanks navdušen nad uporabnostjo umetne inteligence pri novem filmu

Čeprav razume, da so številni filmski ustvarjalci zaradi umetne inteligence zaskrbljeni, jo je sam nedavno pohvalil. Tom Hanks je javno priznal, da je navdušen nad uporabo umetne intelligence v novem filmu, saj se je tako lahko postaral v realnem času. V drami Tukaj zvezdnik in ameriška igralka Robin Wright igrata par, ki si prizadeva ohraniti svojo družino skozi rojstva, poroke, ločitve in smrti v več desetletjih in celo generacijah.

Po navedbah mednarodne spletne podatkovne filmske baze IMDb gre za generacijsko zgodbo o družinah in posebnem kraju, kjer živijo, delijo ljubezen, izgubo, smeh in življenje. Igralec v filmu odigra svoj lik vse od idealističnega najstnika prek različnih obdobij mladosti in srednjih let do slabotnega, ostarelega moškega. Filmski ustvarjalci so se odločili, da se pri tem ne bodo zanašali zgolj na masko in so se povezali s studiem Metaphysic, ki se ukvarja z umetno inteligenco, ter pripravili orodje Metaphysic Live, s katerim so igralce pomladili in postarali.