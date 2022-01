Tom Hanks v prihajajočem filmu v vlogi vdovca

Fredrik Wikström Nicastro iz podjetja SF Studios film producira skupaj z Rito Wilson ter partnerjema podjetja Playtone, Tomom Hanksom in Garyjem Goetzmanom.

"Komaj čakam, da skupaj s Tomom in Rito ustvarimo film s toliko humorja in srčnosti," je povedal Marc Forster in dodal, da se je takoj zaljubil v roman Fredrika Backmana o tem, kako močno lahko prijateljstvo spremeni človekovo življenje.