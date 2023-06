Tom Hanks zavrnil vlogo v filmu Ko je Harry srečal Sally

Igralka Rita Wilson je gostovala v podkastu Table for Two with Bruce Bozzi, kjer je razkrila, da so njenemu možu Tomu Hanksu ponudili vlogo v romantični komediji Ko je Harry srečal Sally, a jo je zavrnil. "Ljudje tega verjetno ne vedo, a Tomu so ponudili vlogo v filmu Ko je Harry srečal Sally. Zavrnil jo je, ker se je ravno takrat ločeval, in zelo vesel je bil, da ni poročen. Zato ni razumel, da je lahko oseba, ki prestaja ločitev, kar koli drugega kot srečna."

Hanksovo vlogo je nato dobil igralec Billy Crystal, zvezdnik pa je dobil priložnost, da zaigra ob boku Meg Ryan nekaj let kasneje in to kar dvakrat. Prvič sta skupaj zaigrala v romantični komediji Romanca v Seattlu leta 1993, pet let kasneje pa še v romantični komediji Čaka te pošta.